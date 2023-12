Cinema in casa con TV SONY BRAVIA 4K in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare quello che potremmo definire come un vero e proprio “angolo cinema” all’interno del salotto di casa nostra: fortunatamente questa possibilità ci viene offerta negli ultimi anni dalle smart TV, che garantiscono una fedeltà audiovisiva davvero eccezionale, che nulla ha da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV Sony Bravia (modello KD-50X75WL) in offerta al sensazionale prezzo di soli 549 euro, con un ottimo sconto del 31% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Sony.

TV Sony Bravia: un tripudio di immagini

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello da ben 50 pollici di diagonale, che garantisce un’ottima visione anche da un’elevata distanza, così da condividerne la visione con amici e famigliari.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questa TV risiede nel suo processore X1, che garantisce delle prestazioni e una resa visiva davvero sbalorditive, restituendo delle immagini più colorate e luminose che mai. Grazie all’elevata risoluzione 4K potrai scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno delle tue serie TV e film preferiti, attraverso le principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, garantito dal supporto al Dolby Audio, che ti permette di avere un suono davvero coinvolgente e profondo, così da immedesimarti all’interno di ogni scena dei film, o nel caso in cui tu stia seguendo un evento sportivo di alto livello. Grazie al gruppo di speaker X-Balanced, poi, riuscirai ad avere dei bassi più potenti che mai.

Grazie alle porte HDMI 2.1 presenti posteriormente hai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere al meglio della risoluzione 4K all’interno dei videogiochi di ultima generazione.

In definitiva a poco più di 540 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori smart TV attualmente presenti sul mercato, con cui potrai goderti senza problemi ogni tipo di contenuto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV Sony Bravia (modello KD-50X75WL) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.