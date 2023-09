Cinema in casa tua con il proiettore YABER in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più la necessità di avere un nostro “angolo cinema”, grazie alle smart TV che sono diventate sempre più performanti. Per avere un buon sistema Hi-Fi in casa è necessario investire un bel po’ di soldi, e non si tratta quindi di un investimento alla portata di tutto. Proprio sulla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti una soluzione ben più economica di questa, rappresentata in particolare dal proiettore YABER Bluetooth in offerta all’incredibile prezzo di soli 187 euro, con più di 10 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice. Non è finita qui, però: su Amazon è infatti presente un coupon che può essere attivato e permette di avere un ulteriore sconto di ben 40 euro sul prezzo originale.

Proiettore Yaber: il cinema in un salotto

In questo caso uno dei punti di forza del proiettore Yaber è rappresentato senz’ombra di dubbio dalla connettività Bluetooth: grazie ad essa infatti hai la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo che preferisci. Puoi dunque collegare il tuo smartphone, il tuo notebook portatile o perfino il tuo tablet, in modo tale da partire immediatamente con la riproduzione dei contenuti video da queste sorgenti portatili.

Il proiettore presenta poi una luminosità maggiore del 25% rispetto ai modelli di proiettori concorrenti, arrivando addirittura a 9500 Lumen: esso fa infatti uso della tecnologia BASIC Smart Engine, che permette di ottenere un contrasto 12000:1 mai visto prima d’ora.

Questo dispositivo può garantire fino a 350 pollici di diagonale, con una visione ottimale che si attesta sui 120 pollici: puoi praticamente ricreare un vero e proprio cinema all’interno di casa tua, invitando i tuoi amici o i tuoi famigliari per una serata all’insegna dei tuoi film preferiti.

In definitiva, a molto meno di 200 euro (considerando anche il coupon aggiuntivo di Amazon, che ti dài immediatamente diritto ad un ulteriore sconto) hai la possibilità di accaparrarti un proiettore di tutto rispetto, grazie al quale riuscirai perfettamente a ricreare l’atmosfera da cinema nel salotto di casa tua: ecco solo alcuni degli svariati motivi per cui vogliamo fortemente consigliarti questo proiettore YABER Bluetooth in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta chiaramente di un’offerta a tempo limitato e dunque le scorte disponibili potrebbero presto terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.