Cinema in sala con il proiettore YEZMEK Full HD in offerta su Amazon

Oggi più che mai sentiamo il bisogno viscerale di ricrearci un vero e proprio sistema di home entertainment casalingo, quasi in grado di sostituire il tradizionale cinema. Spesso però le classiche TV tradizionali non sono sufficienti per questo arduo compito, per cui sono maggiormente consigliati i proiettori. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha dunque deciso di proporti il proiettore YEZMEK in offerta al sensazionale prezzo di soli 159 euro: attenzione però, non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 40 euro gentilmente offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo soli 119 euro, un prezzo davvero allucinante e da non lasciarsi scappare.

Proiettore YEZMEK: cinema a portata di salotto

Partiamo innanzitutto dalla risoluzione nativa in Full HD di questo proiettore (1920 x 1080 pixel, tanto per intenderci), grazie al quale potrai collegarlo a qualsiasi dispositivo in grado di supportarla: pensiamo ad esempio ad un lettore Bluray per godere appieno dei tuoi film, o alle tue console di ultima generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X.

Davvero apprezzato poi il rapporto di contrasto 10’000:1, che ti garantisce una ricchezza di colori mai vista prima su un dispositivo del genere, offrendoti una saturazione dei colori molto più ampia e realistica che in passato. Nulla da dire anche per quanto riguarda la luminosità, che si attesta a ben 300 ANSI: così facendo hai la possibilità di utilizzarlo non solo a notte fonda, ma anche durante il giorno, a patto di avere determinate condizioni di luce ovviamente.

Il proiettore gode inoltre della connettività Bluetooth, grazie alla quale avrai la possibilità di collegarlo in modo semplice e veloce ad ogni dispositivo che lo supporta, dal tuo smartphone al tablet, fino ad arrivare al notebook portatile.

Insomma, a nemmeno 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un proiettore dalle prestazioni davvero sbalorditive, con cui potrai fare un figurone sia con i tuoi amici che con i tuoi famigliari, per una serata a base di film e popcorn: ecco uno dei tanti motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare il proiettore YEZMEK in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare prestissimo e senza preavviso, da un momento all’altro.

