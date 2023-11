Cinema in sala con TV QLED Samsung in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare una vera e propria “area cinema” all’interno del nostro salotto: questo processo è ovviamente facilitato dall’enorme possibilità di scelta garantita al giorno d’oggi dalle smart TV e dalle rispettive case produttrici, che realizzano modelli che ben si adattano ad ogni esigenza. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV QLED Samsung (modello QE55QN85CATXZT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 899 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dalla compagnia produttrice coreana.

TV QLED Samsung: la magia del cinema in salotto

Tra i punti di forza alla base di questo pannello troviamo ovviamente la strabiliante risoluzione 4K, che garantisce un dettaglio mai visto prima d’ora su un modello del genere. Grazie ai 55 pollici, poi, la TV ti garantisce un ampio angolo di visione, riuscendo così finalmente a ricreare un vero e proprio cinema con cui potrai condividere i tuoi film preferiti con amici e famigliari. Grazie allo Smart Hub di Samsung hai libero accesso a gran parte delle principali app di streaming per vedere serie TV e film, tra cui ad esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Paramount Channel e tante altre ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante di questa TV è rappresentato ovviamente dal suo processore Neural Quantum 4K, che grazie alla tecnologia di AI Upscaling permette addirittura di aumentare la risoluzione dei tuoi contenuti in bassa definizione, a prescindere dalla tipologia di contenuto originale.

Per non parlare poi dell’eccellente comparto sonoro, garantito in questo caso dai due altoparlanti superiori Samsung: essi supportano appieno la tecnologia Dolby Atmos, in grado di restituire un suono davvero coinvolgente e profondo alle scene action dei tuoi film preferiti o alle partite sportive a cui assisti in diretta.

In definitiva, a nemmeno 900 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV davvero eccellente, che rappresenta a tutti gli effetti l’ideale per poter ricreare il cinema in casa tua da condividere con chi desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questa TV QLED Samsung (modello QE55QN85CATXZT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.