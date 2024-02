CINEMA IN TASCA a 39€ lo porti dove vuoi: mini proiettore portatile OFFERTONA Amazon

Il mini proiettore portatile YOTON è una soluzione versatile e compatta per la visualizzazione di contenuti multimediali in modo conveniente e di alta qualità. Con una luminosità di 6000 lumen e il supporto per la risoluzione fino a 1080P, offre un’esperienza di visualizzazione nitida e dettagliata anche in ambienti più luminosi. Oggi può essere tuo su Amazon che te lo offre a 39 euro scontato di 30€ con il coupon da spuntare in pagina.

Mini proiettore Full HD 1080P YOTON, piccolo e bello!

Una delle caratteristiche distintive di questo proiettore è la correzione trapezoidale e la funzione di zoom, che consente di regolare facilmente le dimensioni e l’allineamento dell’immagine per ottenere una proiezione ottimale in qualsiasi ambiente.

Caratterizzato da un design compatto e leggero, il proiettore a LED può essere connesso a un iPhone o a un device con cuore Android semplicemente utilizzando il cavo USB in dotazione con lo smartphone.

Il proiettore è infatti compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui telefoni, PC e Firestick, offrendo molteplici opzioni per la riproduzione dei tuoi contenuti preferiti. Basta collegare il dispositivo desiderato al proiettore e iniziare a goderti film, programmi TV, presentazioni e altro ancora su un grande schermo.

Il mini proiettore YOTON ha dimensioni abbastanza contenute ed è facilmente trasportabile, totalmente costruito con materiale solido e resistente, e dispone di comodi tasti (sopra, sotto, sx, dx, spegnimento, indietro, configurazione video/audio e impostazioni) per controllarne le funzioni.

Ovviamente è anche possibile comandare il proiettore tramite un telecomando. Il supporto ai file è garantito a tutti quelli più comunemente utilizzati quali txt, jpeg, png, bmp, mp3, wma, avi, mp4, divx, flv e mkx per testi, immagini e video. Un gioiellino che puoi fare tu a 39€ su Amazon, grazie al coupon da 30€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite.

