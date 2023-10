Cinema nel tuo salotto con la TV 4K SAMSUNG in offerta

Con l’introduzione delle smart TV, avvenuta ormai una decina d’anni fa, ricreare un cinema all’interno del proprio salotto di casa è diventato un processo più semplice che mai. Questo lo dobbiamo soprattutto all’enorme qualità visiva che hanno raggiunto negli ultimi anni, che nulla ha da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la TV 4K Samsung (modello UE50AU7090UXZT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 339 euro, con uno strabiliante sconto del 28% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

TV 4K Samsung: come stare in sala al cinema

Partiamo col dire che nel caso dell’offerta di Amazon si tratta del modello specifico da ben 50 pollici di diagonale, una dimensione davvero perfetta per godere appieno del cinema e non solo all’interno del tuo salotto di casa. Tutto questo viene esaltato dalla risoluzione 4K, grazie alla quale potrai godere anche del più piccolo dettaglio a schermo, soprattutto con i film degli ultimi anni.

Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator, poi, potrai assistere anche alle scene più concitate e dinamiche senza fastidiosi sfarfallii: questo è davvero fondamentale soprattutto se segui una partita di calcio o un film d’azione. Tutto è garantito dal processore Crystal 4K, che permette tra le altre cose di upscalare tutti i tuoi contenuti dalla risoluzione Full HD al 4K, esaltandone ogni dettaglio al massimo delle sue possibilità.

Anche sul comparto sonoro non possiamo dire proprio nulla, grazie alla tecnologia Q-Symphony che restituisce un suono nitido, chiaro e soprattutto coinvolgente: ti sembrerà di essere all’interno di una sala cinematografica, rimanendo sul divano del tuo salotto di casa, grazie a degli altoparlanti davvero performanti che assicurano la miglior resa sonora mai vista prima su una TV del genere.

Insomma, a poco meno di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV in 4K che nulla ha da invidiare ai modelli ben più costosi che si trovano attualmente in giro, permettendoti di godere di una strabiliante esperienza cinematografica casalinga e risparmiando un bel po’: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare questa TV 4K Samsung in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

