LEGO Cinepresa Disney in OFFERTA: festeggia il centenario con un pezzo UNICO

Per festeggiare il centenario di Walt Disney, la fabbrica dei sogni per eccellenza, un altro brand che di sogni se ne intende, ossia la LEGO, ha ideato un pezzo unico. Che fa sognare grandi e piccini. Infatti, in un’unica confezione e dotandoti di pazienza ed entusiasmo nel realizzarlo mattoncino dopo mattoncino, realizzerai qualcosa di straordinario. Una cinepresa come quelle utilizzate proprio un secolo fa, con tanto di pellicola pendente come fosse una magica cascata, e ancora, da parte il mitico Walt con Topolino, Minnie, Dumbo e Bambie…a soli 82,99 euro! Ma si tratta di uno sconto momentaneo, del 17%! Potrai così assicurarti uno straordinario pezzo da collezione, ma anche, eventualmente, un magnifico regalo per il Natale che minacciosamente si avvicina sempre più!

LEGO Cinepresa Disney: cosa contiene la confezione

Il set LEGO Cinepresa Omaggio a Walt Disney è, come dicevamo, un pezzo da collezione da esporre insieme alla minifigure di Walt Disney e altri eventuali gadget legati a questo fantastico mondo. In totale, sono 811 pezzi, che messi insieme consentono di costruire una cinepresa vintage con pannello posteriore apribile con sorpresa. Oltre una striscia di pellicola che mostra fotogrammi di 20 storici film Disney. Include anche un ciak da regista con spazio per 3 personaggi Disney e una cinepresa multipiano con 3 schermi stampati, che mostrano come è stato realizzato il cortometraggio Disney The Old Mill. Il corto che lanciò il mitico personaggio di Mickey Mouse, proprio come apparve all’epoca insieme alla fedele compagna Minnie.

In questo set Disney ricco di gadget, sono presenti varie minifigure LEGO Disney: Topolino, Minnie e Walt Disney, oltre alle figure dei mitici dolcissimi Bambi e Dumbo. Questo set include anche un libretto, con dettagli sulla Disney e sulla telecamera, oltre alle istruzioni per la costruzione del modellino. Il risultato finale sarà un incredibile pezzo da collezione, da aggiungere agli altri o da mettere in una teca.

Oggi lo porti a casa a soli 82,99 euro grazie allo sconto del 17%! Potrai far felice i collezionisti Lego ma potresti anche regalarlo agli amanti della Disney già montato o da montare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.