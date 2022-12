Cinque gadget CURIOSI su Amazon a POCO prezzo da prendere subito

Ci sono prodotti che a prima vista sembrano superflui o che addirittura nemmeno suscitano la nostra attenzione. Ma che poi, in un secondo tempo, magari “tornandoci” con la vista, scopriamo invece avere una loro utilità oppure essere comunque piacevoli per la loro unicità. E dunque scatta in noi il desiderio di acquistarli perché capiamo che ci possono servire oppure per la voglia di possederli a prescindere dal fatto che ci siano utili, solo per la loro originalità. Come quelli che vi segnaliamo qui di seguito.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento dell’anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Ferro da stiro verticale Per chi si trova spesso fuori casa per lavoro o studio, e ha bisogno di mantenere gli abiti “in tiro”, come si suol dire, avere a portata di mano una comoda stiratrice verticale portatile può rivelarsi estremamente utile. Se hai bisogno di un prodotto simile, oggi su Amazon la trovi a un prezzo molto conveniente, ovverosia appena 16€. Proprio così, solo 16 euro per un oggetto super utile come questo. Ricordati solo di spuntare la voce “Applica coupon da 5€” sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa a pagare. Compralo su Amazon a 16€ Cuociriso a microonde portatile Per tutti quelli che amano il riso ecco il cuociriso da microonde: un vero e proprio portento per permetterti di cuocere il tuo cereale preferito in pochissimi minuti e senza dover accendere i fornelli. Se, almeno una volta nella vita, hai preparato del riso, puoi ben capire perché questa è una genialata. Tu aggiungi acqua e cereale, accendi il forno a microonde e lui fa tutto da solo. Niente sforzi, niente fornelli: portalo a casa a 9€. Compralo su Amazon a 9€ Powerbank con specchio a LED Questo originalissimo specchietto non solo permette alla mamma di specchiarsi per stare sempre in ordine, ma anche di non rimanere mai col cellulare o il tablet scarico. Grazie alla sua batteria integrata da 1600 mAh, è perfetto da avere sempre in borsa per controllare il trucco e ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Costa 19€. Compralo su Amazon a 19€

