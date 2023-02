Cinque gadget GENIALI che trasformano la tua vecchia auto in SMART

La comodità di avere lo smartphone a portata di vista e senza impegnare le mani, così da consultare le mappe di Google o poter rispondere alle chiamate, oppure quella di poter gestire tutto a voce o avere sempre un’aria fresca e profumata all’interno della vettura. Tutti elementi possibili grazie a questi cinque gadget che vi proponiamo oggi. Si tratta di prodotti che costano poco ma che ti garantiscono una certa comodità quando sei in movimento, pronti a tornarti utili in certi momenti. Dategli un’occhiata, ne vale la pena.

Purificatore d’aria ionizzatore per auto

Iniziamo con questo originale ionizzatore USB che emette ioni negativi sani nell’aria grazie al sistema di spazzole in fibra di carbonio, rimuove efficacemente l’aria di fumo e polvere, e rinfresca l’aria. Second quanto riporta l’azienda produttrice, rilascia molti ioni negativi, migliora la capacità di immunità dell’organismo, protegge la tua salute da batteri, polvere, fumo, ecc. Lo porti a casa con appena 13€.

Supporto magnetico per smartphone

E’ vero, di supporti auto per smartphone ce ne sono tantissimi, e ormai c’è solo l’imbarazzo della scelta. Almeno sulla carta, perché parecchi di loro non sempre soddisfano le reali esigenze di chi li compra o rispettano i parametri indicati nell’offerta. Con questo modello magnetico che abbiamo scovato su Amazon puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, poi, puoi portarlo a casa a 9€ circa. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Localizzatore GPS auto

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 14 euro. Proprio così: ti basta semplicemente, poco prima di pagare, inserire il codice QU3VDPM3 per vedersi applicato un ulteriore sconto ma del 50%.

Trasmettitore FM Bluetooth Collega questo trasmettitore fm alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota, regola il trasmettitore su di essa e parte la magia. La tua vecchia auto diventa improvvisamente smart, e a quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Comodissimo mentre viaggi. Fallo a soli 13 euro e non te ne pentirai. Le spese di spedizione sono gratuite. Compralo su Amazon a 13€ Caricatore doppio USB E poi c’è questo caricatore per auto da 36W in sconto a 5€. Perfetto per smartphone, ma anche PC, tablet e non solo, a questo prezzo è un vero e proprio regalo. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne. Si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo, con le spedizioni rapide e gratis. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon del 5%. Compralo ora su Amazon a 5€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.