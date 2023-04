CINQUE OFFERTE super che rischiano di mandare in CRISI Amazon

Ci sono prodotti che su Amazon vanno letteralmente a ruba. Complici la qualità, l’utilità e l’offerta del momento, alcuni di questi attirano l’attenzione di decine di migliaia di clienti, e le richieste pertanto si fanno talmente numerose che i server possono andare in tilt anche se per un po’, creando non poche difficoltà a chi deve gestire e smaltire gli ordini. Ovviamente una struttura consolidata come Amazon difficilmente si lascia trovare impreparata a eventi simili, ma se tali momenti si verificano per più prodotti in contemporanea, allora tutto potrebbe accadere.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 99€

Dotato di un display da 8,7″ il Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet Android la cui cornice ridotta al minimo e la confortevole forma compatta lo rendono il compagno ideale per tenerti compagnia ovunque tu vada, adatto a essere tenuto in mano per ore. Galaxy Tab A7 Lite si integra perfettamente con l’ecosistema di dispositivi Galaxy, dal telefono agli auricolari, configurandosi perciò come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce. Oggi può essere tuo scontato a soli 99€, spedizioni incluse.

Auricolari wireless OPPO Enco Buds2 a 19€

Tra i gadget hi-tech più gettonati del momento non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi OPPO Enco Buds2 con cancellazione del rumore avanzata, he racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore. Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, quindi le OPPO Enco Buds2 fanno proprio al caso tuo, un prodotto top ma al contempo accessibile, oggi disponibile a soli 19 euro su Amazon, ovverosia con25,00€ (52%) di sconto.

SSD Kingston A400 a 19€

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 19€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro a 9€