Cinque gadget tech INDISPENSABILI per viaggiare sicuro con la tua auto

La comodità di avere lo smartphone a portata di vista e senza impegnare le mani, così da consultare le mappe di Google o poter rispondere alle chiamate. Poter gestire tutto a voce. E poi, la sicurezza di poter viaggiare su una vettura collaudata poco prima di partire, che comunque in caso di fermo della batteria o gomme sgonfie ha subito pronta la soluzione, è un sogno che adesso può diventare realtà grazie a questa serie di gadget tech che vi segnaliamo. Si tratta di prodotti che costano poco ma che ti garantiscono una certa sicurezza quando sei in movimento, pronti a tornarti utile in caso di problemi per strada. Dategli un’occhiata, ne vale la pena.

Scanner per la diagnostica dell’auto

Se vuoi tenere sempre d’occhio lo stato di salute della tua auto e le sue prestazioni presenti e future, magari prima di partire per un lungo viaggio, questo piccolo gioiellino è l’ideale. Si tratta infatti di uno scanner per la diagnostica delle vetture che in maniera super semplice è in grado di rilevarti alcuni parametri utili. Il tutto al modico prezzo di 29€ su Amazon.

Supporto magnetico per smartphone

E’ vero, di supporti auto per smartphone ce ne sono tantissimi, e ormai c’è solo l’imbarazzo della scelta. Almeno sulla carta, perché parecchi di loro non sempre soddisfano le reali esigenze di chi li compra o rispettano i parametri indicati nell’offerta. Con questo modello magnetico che abbiamo scovato su Amazon puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, poi, puoi portarlo a casa a 9€ circa. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Localizzatore GPS auto

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 14 euro. Proprio così: ti basta semplicemente, poco prima di pagare, inserire il codice QU3VDPM3 per vedersi applicato un ulteriore sconto ma del 50%.

Avviatore auto multifunzione Un avviatore auto completa di segnalatore di emergenza, torcia e powerbank ad appena 48€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Lo trovi ora in offerta su Amazon se sei registrato ai servizi Prime. Un prodotto super utile sempre, anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Rapporto qualità-prezzo eccellente, con un risparmio del 15%. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon 15% sulla pagina prodotto, prima di andare alla cassa. Compralo su Amazon a 48€ Compressore digitale portatile Se vuoi risolvere ogni problema legato alle ruote sgonfie del motore, della bici o dell’automobile, ed eliminare quindi i rischi di restare in panne quando meno te lo aspetti, qui c’è il prodotto che fa per te. Grazie a questa offerta di Amazon, con circa 35€ e un risparmio di 19,00€ (35%), puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria con sensore pressione e luce al LED, per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro. Compralo su Amazon a 35€ Trasmettitore FM Bluetooth Collega questo trasmettitore fm alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota, regola il trasmettitore su di essa e parte la magia. La tua vecchia auto diventa improvvisamente smart, e a quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Comodissimo mentre viaggi. Fallo a soli 13 euro e non te ne pentirai. Le spese di spedizione sono gratuite. Compralo su Amazon a 13€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.