Ciotola Antigoccia per cani a soli 13 euro! Fai un bel regalo a Fido

Petace ha realizzato questa utile e bella da vedersi Ciotola per acqua per cane con sistema Antigoccia, Capacità di 1,3 Litri. Abbeveratoio dal design staccabile. Oggi la acquisti a soli 13 euro, grazie allo sconto del 36% più il coupon del 5% da applicare inserendo una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ciotola antigoccia per cane: le caratteristiche

La piastra galleggiante e la base antiscivolo prevengono efficacemente gli schizzi d’acqua e aiutano a fissare saldamente la ciotola acqua cane antigoccia. La struttura migliorata impedisce ai cani giocosi di spingere la piastra galleggiante fuori dalla ciotola. La ciotola per acqua per il cane con il meccanismo di erogazione dell’acqua rallenta in modo significativo il consumo di alcol a una velocità più sicura, riduce il rischio di soffocamento e mantiene asciutto il pelo dei cani.

Con le dimensioni di 19,8 x 20,8 x 8,9 cm, questa ciotola antigoccia cane senza fuoriuscite ha una pratica capacità di 1,3L, che è sufficiente per i cani sotto i 27 kg per bere un’intera giornata. La piastra galleggiante con un elemento filtrante impedisce a polvere e capelli di cadere nell’acqua assorbendo gli odori. La ciotola per cani Petace realizzata in materiale privo di BPA è sicura per gli animali domestici. Il design staccabile e la costruzione semplice rendono la ciotola per cani facile da installare e pulire smontandolo per una pulizia accurata senza sforzo

