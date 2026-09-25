Cipolla nella cover dello smartphone: lo strano trend indiano sbarca anche in Italia

Una fetta di cipolla infilata nella cover dello smartphone sembra un trucco assurdo, eppure il trend sta attirando curiosità anche tra gli utenti italiani.

Sui social viene presentato come un sistema rapido per raffreddare il telefono quando le temperature salgono, sfruttando qualcosa che praticamente tutti hanno in cucina. Il problema è che tra un video virale e il funzionamento reale di uno smartphone c’è una bella differenza. E quando entrano in gioco calore e umidità, una prova apparentemente innocua può avere conseguenze tutt’altro che piacevoli.

Come è nato il trend e perché corre sui social in India

Il trend della cipolla nella cover del telefono sembra essere partito da utenti indiani su piattaforme come Instagram, YouTube Shorts e TikTok, dove i video brevi premiano tutto ciò che è strano, visivo e facile da copiare. Una fettina sottile, una cover trasparente, il telefono caldo dopo una partita o una lunga videochiamata: bastano pochi secondi per trasformare una prova improvvisata in un consiglio da condividere.

Non è la prima volta. Nei mesi scorsi era circolata anche la storia della foglia di alloro sotto la cover, descritta da alcuni creator come rimedio “naturale” contro il calore. Stesso copione, stessa promessa: abbassare la temperatura senza accessori, senza ventole, senza aspettare. Nei commenti si legge spesso il solito tono, a metà tra curiosità e sfida: “L’ho visto fare e ho provato”. Ma un video virale non è una prova tecnica. E uno smartphone non è fatto per funzionare con materiali organici schiacciati sul retro.

Perché la cipolla non raffredda lo smartphone e blocca il calore

Il punto è semplice: la cipolla non raffredda lo smartphone. Anzi, messa tra scocca e custodia, aggiunge uno strato che ostacola la dissipazione del calore. I telefoni moderni disperdono la temperatura attraverso il telaio, il vetro posteriore, le cornici e, in parte, l’aria attorno al dispositivo. Se sotto la cover si inserisce altro materiale, il calore fa più fatica a uscire.

La custodia, soprattutto se spessa o in silicone, già riduce il passaggio dell’aria. Con una fetta di cipolla dentro, la situazione peggiora: si crea una specie di piccolo tappo umido e isolante. Il risultato può essere l’opposto di quello sperato, con il telefono che si scalda di più durante la ricarica, il gaming, la navigazione GPS o la registrazione di video. Quando la temperatura sale, i produttori consigliano altro: togliere la cover, chiudere le app più pesanti, mettere il dispositivo all’ombra e lasciarlo fermo qualche minuto. Niente rimedi da cucina.

Umidità, acidi e batteri: i rischi per telefono, cover e igiene

Il rischio più serio riguarda umidità e liquidi. La cipolla contiene acqua e composti solforati; se viene schiacciata e scaldata dal telefono, può rilasciare residui nella cover, vicino ai bordi, ai tasti laterali, al connettore o agli altoparlanti. Anche una piccola infiltrazione può favorire ossidazione, malfunzionamenti e, nei casi peggiori, cortocircuiti. E non sempre il danno si vede subito: a volte si presenta dopo giorni.

C’è poi il tema dell’igiene dello smartphone, spesso dimenticato. Il calore accelera il deterioramento della cipolla, lascia odori persistenti e può favorire la presenza di batteri sulla cover, un oggetto che tocchiamo continuamente e portiamo vicino al viso. Per evitare il surriscaldamento del telefono, meglio restare ai consigli di buon senso: non lasciarlo sul cruscotto dell’auto, evitare la ricarica sotto il sole, abbassare la luminosità, limitare le app in background, aggiornare il sistema e controllare lo stato della batteria. La cipolla, questa volta, è meglio lasciarla in cucina.