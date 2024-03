Citofono smart per casa e B&B: ecco Ring Intercom in SCONTO!

È un prodotto disponibile sul mercato da qualche tempo, ma è già molto utilizzato nelle case di moltissimi. Oggi ti parliamo di Ring Intercom: un device che si connette al tuo citofono e permette di rendere smart (quasi) qualsiasi citofono mai lanciato sul mercato. Oggi puoi averlo a 50€ tondi tondi, grazie al coupon Amazon di 49,99€ disponibile sulla pagina del prodotto. Lo sconto è valido solo se sei un’utente Prime ed è valido per l’acquisto di un solo device per account.

Ring Intercom: il device che cambia il modo di vivere la casa!

Immagina di tornare a casa di sera, stanco, dopo una giornata di lavoro: dove sono le chiavi? Non puoi aprire il portone di casa e devi fermarti a cercarle nella borsa o nello zaino. E se…le chiavi diventassero un lontano ricordo? Ecco il dispositivo che, senza cambiare citofono, ti permette di controllare a distanza l’apertura, rispondere a chi citofona anche quando non sei a casa e aprire il citofono con l’uso di una semplicissima app!

Il funzionamento di Ring Intercom è semplicissimo: si monta in pochi minuti grazie alla guida completa messa a disposizione da Amazon. Bisogna individuare il proprio modello di citofono, seguire le istruzioni e in pochi minuti sarete operativi!

Il device si connette al Wi-Fi di casa e funziona in modo semplicissimo attraverso lo smartphone. L’app Ring vi permetterà di essere sempre aggiornati in tempo reale su aperture del citofono da casa, chi suona e vi permetterà, ovviamente, di gestire la condivisione del citofono stesso. Non manca inoltre la possibilità di controllare il Ring da un dispositivo Alexa non posizionato necessariamente nella propria casa.

Acquista subito Ring Intercom e approfitta della promo disponibile quest’oggi! Se hai un account Prime puoi acquistare il tuo Ring a soli 50€ grazie al coupon di 49,99€ esclusivo disponibile sulla pagina del prodotto per gli utenti Prime! Non lasciarti scappare questa occasione e catapultati nel mondo delle case domotiche!

