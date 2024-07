Citofono+Videocamera Ring: CASA SMART con il bundle a quasi META' PREZZO

Amazon anticipa le offerte del Prime Day ed oggi mette a disposizione un bundle pazzesco ad un prezzo da capogiro! L’accoppiata è formata dal Ring Intercom e la Ring Indoor Camera di Amazon, al momento disponibile a soli 64 euro con uno sconto maxi del 46%.

Ring Intercom e Ring Indoor Camera: le funzionalità del bundle

Attraverso il Ring Intercom puoi rendere smart il tuo citofono (audio o video): ti consente di parlare con i visitatori e aprire il portone dell’edificio sfruttando semplicemente un’applicazione sullo smartphone. In più è compatibile con Alexa, quindi puoi parlare con chi suona al citofono e aprire il portone utilizzando semplicemente i comandi vocali.

Il dispositivo è progettato per l’installazione fai-da-te: si collega al citofono esistente e non comporta nessuna modifica funzionale al sistema citofonico del condominio.

La Ring Indoor Camera, invece, è una videocamera di sicurezza plug-in per proteggere qualsiasi punto della casa, in tutta tranquillità. Ti permette di guardare cosa succede in casa tua ovunque ti trovi, grazie al video HD a 1080p e la Live View in tempo reale.

Potrai posizionare il dispositivo su una superficie piana o montarlo su una parete con la staffa di montaggio versatile. Inoltre è facilissima da installare e si può inserire direttamente in una presa di corrente standard.

Oggi il bundle formato dal Ring Intercom e la Ring Indoor Camera di Amazon è disponibile a soli 64 euro con uno sconto maxi del 46%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.