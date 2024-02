CLAMOROSO 58% di SCONTO su Amazon per Jumper, il laptop che FA TUTTO con FACILITA'

Il computer portatile Jumper è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente e versatile. Dotato di tante opzioni, offre un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. Con una memoria di 16 GB DDR4 e un’unità SSD da 512 GB, questo laptop garantisce una rapida velocità di elaborazione e un’ampia capacità di archiviazione.

Puoi eseguire facilmente diverse attività contemporaneamente e salvare tutti i tuoi file e documenti senza problemi. Un ottimo dispositivo, dunque che oggi viene letteralmente regalato da Amazon con uno sconto spaventoso del 58%. In questo modo il computer ti costa solo 209€.

Jumper, più che un semplice PC portatile da 16”

Il processore Intel Celeron N100 di 12a generazione, frequenza di raffica di 2,9 GHz e supporto a 8 thread, offre prestazioni affidabili e reattive. Puoi goderti la navigazione web veloce, lo streaming video fluido e l’esecuzione senza intoppi di applicazioni e software. Grazie alla sua potente configurazione, questo laptop offre prestazioni eccellenti per affrontare le sfide del multitasking e dell’archiviazione. Con 16 GB di RAM integrata e uno spazioso SSD da 512 GB, avrai la libertà di eseguire diverse applicazioni simultaneamente senza compromettere la velocità o l’efficienza.

Lo schermo da 16″ IPS Full HD garantisce una resa visiva nitida e dettagliata, ideale per lavorare, guardare film e visualizzare immagini. I colori brillanti e l’ampio angolo di visione migliorano ulteriormente l’esperienza visiva. La connettività del laptop Jumper è completa, con supporto per il WiFi dual-band 2.4/5.0G per una connessione internet stabile e veloce. Inoltre, dispone di porte Type-C e tre porte USB 3.0 per collegare facilmente periferiche esterne come mouse, tastiere e unità di archiviazione aggiuntive.

Grazie al suo design compatto e leggero, puoi portare il computer portatile Jumper ovunque tu vada. È perfetto per gli studenti, i professionisti in movimento o chiunque abbia bisogno di un dispositivo portatile affidabile e performante. Insomma, lo ribadiamo, è un ottimo dispositivo, diventato quasi un oggetto di culto tra i clienti Amazon, che oggi viene letteralmente regalato da Amazon con uno sconto spaventoso del 58%. In questo modo il computer ti costa solo 209€ e con le spedizioni gratuite.

