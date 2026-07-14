Classifica MotoGP 2026: posizioni e punti aggiornati

Classifica MotoGP 2026: chi guida il mondiale piloti a metà stagione

Se segui la MotoGP con attenzione, sai benissimo quanto la situazione in classifica possa cambiare da un Gran Premio all’altro. La classifica MotoGP 2026 è uno di quei casi in cui ogni punto conta davvero: il campionato è apertissimo, con cinque piloti racchiusi in meno di trenta punti nelle prime posizioni. Ecco la fotografia aggiornata della situazione, con tutto quello che devi sapere per seguire al meglio il mondiale.

La classifica MotoGP 2026 aggiornata: Martin davanti, ma il gruppo insegue

Stando agli ultimi dati disponibili — aggiornati dopo il Gran Premio di Germania disputato tra l’11 e il 13 luglio 2026 al Sachsenring — la situazione in vetta al campionato piloti è questa:

1° Jorge Martin (Aprilia Racing) – 208 punti

(Aprilia Racing) – 208 punti 2° Ai Ogura (Aprilia Trackhouse Racing) – 194 punti

(Aprilia Trackhouse Racing) – 194 punti 3° Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 190 punti

(Ducati Lenovo Team) – 190 punti 4° Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 186 punti

(Aprilia Racing) – 186 punti 5° Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) – 184 punti

(Pertamina Enduro VR46 Ducati) – 184 punti 6° Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) – 159 punti

Fonte di riferimento per queste cifre: Sky Sport MotoGP classifiche, che risulta la fonte più aggiornata al momento della pubblicazione di questo articolo. Vale la pena precisare che, trattandosi di un campionato in corso, i numeri si aggiornano gara dopo gara e possono variare leggermente a seconda della fonte consultata.

Jorge Martin: il campione in carica vuole confermarsi

Jorge Martin guida la classifica MotoGP 2026 con 208 punti. Lo spagnolo dell’Aprilia Racing sta dimostrando una continuità impressionante: non si tratta di un leader che ha vinto tutto all’inizio e poi si è fermato, ma di un pilota capace di portare a casa punti pesanti in modo sistematico. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nella stagione precedente, Martin sta confermando di essere il punto di riferimento del campionato anche con una moto diversa rispetto alla Ducati con cui aveva costruito la sua carriera.

Il vantaggio di 14 punti su Ogura e di 18 su Marquez è reale, ma in MotoGP — dove ogni weekend mette in palio fino a 25 punti per la gara principale, più i punti della Sprint Race — non basta dormire sugli allori. Bastano due weekend negativi per ribaltare tutto.

Ai Ogura: la sorpresa giapponese che non è più una sorpresa

Il nome che più di tutti ha catturato l’attenzione degli appassionati nella prima parte della stagione è quello di Ai Ogura. Il pilota giapponese dell’Aprilia Trackhouse Racing si trova al secondo posto con 194 punti e sta dimostrando una maturità tecnica e mentale che va ben oltre le aspettative iniziali. Ogura non è più una rivelazione: è un contendente al titolo a tutti gli effetti.

Il fatto che due dei primi tre piloti in classifica corrano con moto Aprilia racconta molto dello stato di forma attuale della casa di Noale, che si sta rivelando competitiva su praticamente ogni tipo di circuito.

Marc Marquez e il record al Sachsenring: storia scritta in Germania

Immagine generata con AI

Capitolo a parte merita Marc Marquez. Il pilota spagnolo del Ducati Lenovo Team è terzo nella classifica MotoGP 2026 con 190 punti, ma il Gran Premio di Germania ha regalato un momento destinato a entrare nella storia del motorsport. Al Sachsenring, Marquez ha conquistato la sua decima vittoria su quel circuito, eguagliando il record di Giacomo Agostini. Un traguardo straordinario, che testimonia il legame quasi soprannaturale tra il numero 93 e quella pista in particolare.

Per capire la portata del risultato: il Sachsenring è un tracciato con caratteristiche molto specifiche — curve a sinistra, asfalto particolare, layout compatto — che si adatta perfettamente allo stile di guida di Marquez. Dieci vittorie sullo stesso circuito, nell’era moderna della MotoGP, sono qualcosa di semplicemente irripetibile. Puoi approfondire i risultati ufficiali gara per gara sul sito ufficiale MotoGP.

Gli italiani in classifica: Bezzecchi e Di Giannantonio ci sono

Per i tifosi italiani ci sono ottime notizie. Marco Bezzecchi è quarto con 186 punti su Aprilia Racing, e il suo percorso in questa stagione ha mostrato una crescita costante. Fabio Di Giannantonio è quinto con 184 punti per il team Pertamina Enduro VR46 Racing su Ducati: entrambi sono matematicamente in corsa per il titolo, anche se il distacco da Martin comincia a farsi sentire.

Il punto fondamentale è che nessuno dei due ha ancora mollato. Anzi: con ogni gara che passa, la pressione aumenta e i piloti di testa sanno che un errore può costare carissimo.

Come leggere la classifica MotoGP 2026: cosa cambia con le Sprint Race

Un aspetto che spesso crea confusione tra i fan meno esperti riguarda il sistema di punteggio attuale. In MotoGP, ogni weekend prevede due gare:

La Sprint Race (sabato): assegna punti dimezzati rispetto alla gara principale, fino a un massimo di 12 punti per il vincitore.

(sabato): assegna punti dimezzati rispetto alla gara principale, fino a un massimo di 12 punti per il vincitore. La gara principale (domenica): assegna il punteggio classico, con 25 punti per il primo classificato.

Questo significa che nel corso di un singolo weekend si possono guadagnare fino a 37 punti. In pratica, anche un gap di 20-25 punti in classifica può essere recuperato in un solo fine settimana favorevole. Ecco perché la classifica MotoGP 2026 rimane così aperta e imprevedibile anche a stagione avanzata.

Cosa aspettarsi nella seconda parte della stagione

Con la stagione ancora in corso e diversi Gran Premi davanti, la lotta per il titolo è tutt’altro che decisa. Martin ha il vantaggio psicologico di essere in testa, ma la pressione di difendere la leadership gara dopo gara è enorme. Ogura e Marquez sono abbastanza vicini da poter ribaltare la situazione in qualsiasi momento, mentre Bezzecchi e Di Giannantonio rappresentano una minaccia concreta se i favoriti dovessero incontrare qualche problema tecnico o incidente.

Il consiglio pratico per chi vuole seguire il campionato in tempo reale è di controllare le classifiche direttamente sui siti ufficiali o su fonti aggiornate come Sky Sport, tenendo conto che i dati possono variare leggermente tra una fonte e l’altra a seconda del momento di aggiornamento. La MotoGP 2026 è una stagione che vale la pena seguire fino all’ultima bandiera a scacchi: raramente il mondiale è stato così equilibrato e avvincente come in questo momento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.