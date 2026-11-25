Immagine generata con AI

Se usi Claude ogni giorno per generare strumenti, calcolatori o piccole applicazioni interattive, probabilmente ti sei ritrovato almeno una volta a tenere aperta una scheda del browser solo per accedere a uno di quegli artefatti. Anthropic ha cambiato le regole del gioco il 24 novembre 2026: la claude app desktop mac windows non è più solo un’idea, ma una funzione beta reale che permette di installare gli artefatti di Claude come applicazioni autonome, con la propria icona e la propria finestra, esattamente come qualsiasi altro programma sul tuo computer.

Cosa sono gli artefatti e perché questa novità è importante

Gli artefatti — termine con cui Claude indica le applicazioni interattive, i componenti e gli strumenti che l’IA genera durante una conversazione — fino a ieri vivevano esclusivamente nel browser. Potevi usarli, condividerli, modificarli, ma non “possederli” davvero sul tuo sistema operativo.

Con la nuova funzione Install as app, lanciata da Anthropic in beta il 24 novembre 2026, questo limite sparisce. Un artefatto creato con Claude può diventare un’applicazione desktop a tutti gli effetti, installabile su Mac o Windows, con la propria icona nel dock o nella barra delle applicazioni e una finestra dedicata separata dal browser.

In pratica significa che un calcolatore finanziario, un tracker di abitudini o un piccolo dashboard generato da Claude smette di essere un oggetto temporaneo legato a una sessione web e diventa uno strumento stabile nel tuo flusso di lavoro quotidiano. È un cambiamento concreto per chi usa l’IA non solo per rispondere a domande, ma per costruire mini-applicazioni operative.

→ Leggi anche: Threads arriva su iPad: Meta promette l'app nativa molto presto

Come funziona la claude app desktop su Mac e Windows

Per usare la funzione è necessario avere installato Claude Desktop nella versione 6.28899.0 o successiva. Se hai una versione precedente, dovrai aggiornare prima di vedere l’opzione disponibile.

Una volta che l’artefatto è pronto nella tua conversazione con Claude, comparirà l’opzione per installarlo come applicazione desktop. Il processo è pensato per essere semplice: nessuna configurazione tecnica complessa, nessuna chiave API separata da gestire. Le app installate utilizzano il credito del tuo piano Claude esistente, senza costi aggiuntivi nascosti o abbonamenti paralleli.

Vale la pena sapere, però, che non tutti gli artefatti sono compatibili con questa funzione. Docs, Slides e Sheets non possono essere installati come app desktop: la funzione è pensata per applicazioni interattive e componenti funzionali, non per documenti o presentazioni.

I tre livelli di permesso: cosa può fare l’app sul tuo computer

Uno degli aspetti più interessanti — e più importanti da capire prima di installare qualsiasi cosa — è il sistema di tre livelli di permesso che governa cosa un artefatto installato può fare sul tuo sistema.

Default : l’app funziona con le stesse capacità di un sito web nel browser. Nessun accesso privilegiato al sistema operativo, massima sicurezza per chi vuole semplicemente portare uno strumento fuori dal browser senza rischi.

: l’app funziona con le stesse capacità di un sito web nel browser. Nessun accesso privilegiato al sistema operativo, massima sicurezza per chi vuole semplicemente portare uno strumento fuori dal browser senza rischi. App Permissions : l’app può accedere a funzioni come le notifiche di sistema e le scorciatoie da tastiera globali. Utile per strumenti che devono avvisarti o rispondere a combinazioni di tasti anche quando non sono in primo piano.

: l’app può accedere a funzioni come le notifiche di sistema e le scorciatoie da tastiera globali. Utile per strumenti che devono avvisarti o rispondere a combinazioni di tasti anche quando non sono in primo piano. Full Computer Access: il livello più ampio di integrazione con il sistema. Da usare con consapevolezza e solo per applicazioni di cui ti fidi completamente.

Immagine generata con AI

Questo approccio a livelli è sensato: ti permette di calibrare il grado di accesso in base all’artefatto specifico, senza dover scegliere tra “tutto o niente”.

→ Leggi anche: Copilot di Microsoft organizzerà i file del PC: ecco la nuova funzione IA in arrivo

Chi è escluso dalla funzione beta

Non tutti gli utenti Claude potranno accedere subito a questa novità. Le organizzazioni certificate HIPAA — la normativa americana sulla privacy dei dati sanitari — e i deployment ibridi sono esclusi dalla funzione, almeno in questa fase beta.

Si tratta di una scelta comprensibile: ambienti con requisiti di conformità elevati richiedono valutazioni di sicurezza più approfondite prima di abilitare funzioni che permettono a codice generato dall’IA di girare come applicazione nativa sul sistema operativo aziendale. Per tutti gli altri utenti, la funzione è disponibile in beta da novembre 2026 e accessibile aggiornando Claude Desktop alla build minima richiesta.

Scenari d’uso concreti: quando conviene installare un artefatto

La domanda pratica è: quando ha senso usare questa funzione? Ecco alcuni casi reali in cui installare un artefatto come app desktop fa davvero la differenza.

Un calcolatore personalizzato — per esempio per stimare costi di progetto o convertire unità di misura — che usi ogni giorno e vuoi aprire con un doppio clic senza passare dal browser.

— per esempio per stimare costi di progetto o convertire unità di misura — che usi ogni giorno e vuoi aprire con un doppio clic senza passare dal browser. Un tracker di task o abitudini generato su misura per il tuo metodo di lavoro, che può inviare notifiche (con il livello App Permissions attivo).

generato su misura per il tuo metodo di lavoro, che può inviare notifiche (con il livello App Permissions attivo). Un mini-dashboard per visualizzare dati che aggiorni manualmente, utile per freelance o piccoli team senza accesso a strumenti enterprise.

In tutti questi casi, avere l’applicazione installata — con la sua icona, la sua finestra e la sua persistenza sul desktop — cambia completamente la percezione e l’utilità dello strumento rispetto a una scheda del browser che si può chiudere per sbaglio.

La mossa di Anthropic è chiara: Claude non vuole essere solo un chatbot, ma una piattaforma su cui costruire strumenti reali. Portare gli artefatti fuori dal browser e direttamente sul sistema operativo è il passo più concreto in questa direzione. Se hai già Claude Desktop installato, vale la pena aggiornarlo alla versione 6.28899.0 o successiva e sperimentare con un artefatto che usi spesso: la differenza rispetto alla versione browser si sente subito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.