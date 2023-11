Clima domestico sempre sotto controllo col set igrometro e termometro SwitchBot (29€)

È il momento di portare il controllo del clima a un livello superiore con il set di 3 pezzi di igrometro e termometro SwitchBot! Con una portata Bluetooth di 120 metri, sensori intelligenti e una durata della batteria di 2 anni, questo trio è l’alleato perfetto per mantenere la vostra casa o il vostro spazio di lavoro sotto controllo.

Questo dispositivo offre infatti un monitoraggio affidabile dell’umidità e della temperatura, sia per ambienti interni che esterni. Che aspetti a farlo tuo a soli 29€? Su Amazon lo trovi infatti scontatissimo del 25% e con le spedizioni gratis via Prime.

SwitchBot set di 3 pezzi di igrometro e termometro

Questi igrometri termometro da esterno sono dotati di un sensore intelligente che non solo misura l’umidità e la temperatura, ma fornisce anche informazioni cruciali come il punto di rugiada, il VPD (differenza di pressione di vapore) e l’umidità assoluta. Ottieni dati dettagliati per prendere decisioni informate sul tuo ambiente. SwitchBot va oltre il monitoraggio di base offrendo la possibilità di esportare gratuitamente i dati raccolti. Analizza le tendenze nel tempo, confronta i dati stagionali e personalizza il tuo ambiente in base alle tue esigenze.

Con una durata della batteria di 2 anni, SwitchBot riduce al minimo la necessità di interventi frequenti. Goditi la tranquillità di sapere che i tuoi sensori sono operativi per lunghi periodi senza dover preoccuparti delle batterie. L’applicazione SwitchBot è progettata per la massima intuitività. Controlla tutti i tuoi sensori, personalizza le impostazioni e ricevi notifiche in tempo reale direttamente sul tuo dispositivo mobile.

Insomma, SwitchBot si posiziona come un must-have per chi cerca una soluzione completa per il monitoraggio del clima. Con la sua portata impressionante, sensori intelligenti e funzionalità avanzate, questo set di igrometri termometro è pronto a elevare la tua esperienza di controllo ambientale.

La batteria di lunga durata fino a 2 anni, poi, come scritto prima garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Con la possibilità di esportare gratuitamente i dati, hai il controllo completo delle informazioni ambientali. Fallo tuo adesso a soli 29€. Su Amazon lo trovi infatti scontatissimo del 25% e con le spedizioni gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.