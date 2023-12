Cloud a vita con il 50% di sconto: l'offerta di Natale di Internxt è imperdibile

Internxt è uno dei punti di riferimento del settore del cloud storage, grazie soprattutto ai suoi piani per il cloud a vita che prevedono l’acquisto di uno spazio in cloud, senza i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti. Con Internxt è possibile avere fino a 10 TB in cloud, beneficiando della protezione della crittografia per massimizzare la sicurezza.

In occasione del periodo natalizio, i piani per il cloud a vita di Internxt sono disponibili in sconto del 50%. Con l’offerta in corso, ad esempio, è possibile attivare il piano da 2 TB al costo di 149 euro anziché di 299 euro. Per accedere a tutte le offerte basta collegarsi al sito Internxt e selezionare la sezione dedicata ai piani per il cloud a vita.

Cloud a vita con Internxt: un risparmio enorme con le offerte di Natale

Grazie alla promozione in corso, è possibile beneficiare di uno sconto del 50% sui piani per il cloud a vita (senza costi ricorrenti) proposti da Internxt. Le opzioni disponibili sono tre:

2 TB in offerta a 149 euro invece di 299 euro

in offerta a invece di 299 euro 5 TB in offerta a 249 euro invece di 499 euro

in offerta a invece di 499 euro 10 TB in offerta a 499 euro invece di 999 euro

Tutte e tre le offerte sono attivabili anche pagando con PayPal: di conseguenza, è possibile attivare il pagamento in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa, senza alcun costo aggiuntivo da sostenere.

Da notare che Internxt propone la possibilità di sfruttare la crittografia per la protezione dei propri dati. In più, c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per chi sceglie Internxt è anche possibile creare un account anonimo, massimizzando la propria privacy. Tutti i dettagli in merito alle offerte sono disponibili qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.