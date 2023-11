Cloud a vita: fino a 10 TB di spazio e risparmio garantito con pCloud

Il cloud a vita è la nuova tendenza dell’informatica. Eliminare i costi ricorrenti di un abbonamento per “acquistare” uno spazio cloud con un unico pagamento rappresenta, infatti, un’enorme opportunità di risparmio per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio di storage in cloud.

La scelta giusta per chi intende puntare sul cloud a vita è rappresenta da pCloud. Scegliendo le proposte del provider, sempre più punto di riferimento del settore, è possibile acquistare fino a 10 TB di spazio in cloud a prezzo ridotto e sfruttando anche la possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal.

Per accedere alle offerte di pCloud basta collegarsi al sito ufficiale.

Cloud a vita: con pCloud si risparmia

Scegliere pCloud garantisce un notevole risparmio sui costi per il cloud storage. Il provider mette a disposizione tre diversi piani di storage:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 199 euro 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 399 euro 10 TB al costo di 1.190 euro

Nel lungo periodo, con pCloud e il cloud a vita è possibile ottenere un risparmio enorme. Prendiamo il caso del piano da 2 TB che, con un abbonamento, costa in genere intorno ai 100 euro (ad esempio, con Google One è prevista una spesa di 99,99 euro). Per chi sceglie pCloud e il piano da 2 TB, dopo quattro anni dall’acquisto, l’investimento sarà stato ammortizzato.

A partire dal quarto anno, quindi, chi ha scelto pCloud risparmierà 100 euro all’anno e sarà anche protetto dalle sempre più frequenti “rimodulazioni” con vari provider del settore del cloud storage che stanno aumentando i costi degli abbonamenti.

Per accedere alle offerte di pCloud è possibile cliccare sul box qui di sotto, selezionare il piano da attivare e completare l’acquisto, con la possibilità di accedere subito allo spazio cloud. In alternativa, ci sono anche piani annuali o mensili da valutare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.