Cloud sicuro con crittografia end to end: bastano 2,99 euro al mese per 500 GB

Un servizio di cloud storage deve essere sicuro e garantire la massima protezione possibile ai dati degli utenti. Su questo aspetto non è possibile scendere a compromessi. Scegliere il servizio di cloud storage richiede, quindi, un’analisi completa che tenga conto sia dello spazio d’archiviazione messo a disposizione che della sicurezza.

Per questo motivo, affidarsi ad una soluzione come NordLocker può rappresentare la scelta giusta per proteggere i propri file senza rinunciare alla comodità di un servizio di archiviazione in cloud. Con NordLocker, infatti, è possibile sfruttare la crittografia end to end per massimizzare la sicurezza dei propri dati.

Il servizio offerto da NordLocker è gratuito con 3 GB a disposizione per ogni utente. Per chi ha bisogno di più spazio d’archiviazione, però, ci sono diversi piani su cui puntare con la possibilità di ottenere ben 500 GB a 2,99 euro al mese oppure 2 TB di cloud storage ad appena 6,99 euro al mese con uno sconto del 53%.

Per provare NordLocker e attivare uno dei piani fino a 2 TB di spazio è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, linkato qui di sotto:

NordLocker: cloud sicuro da 2,99 euro al mese

Scegliere NordLocker per poter contare su di un cloud sicuro e protetto dalla crittografia end to end è la scelta migliore per tutti gli utenti che hanno la necessità di tanto spazio d’archiviazione. Le proposte di NordLocker sono le seguenti:

Free 3 GB

Personal 500 GB a 2,99 euro al mese con fatturazione annuale e sconto del 40% (oppure 7,99 euro al mese)

a con fatturazione annuale e sconto del 40% (oppure 7,99 euro al mese) Personal Plus 2 TB a 6,99 euro al mese con fatturazione annuale e sconto del 53% (oppure 19,99 euro al mese)

Da notare che NordLocker offre anche vari piani business, per liberi professionisti e aziende, più o meno estese, che hanno bisogno di archiviazione in cloud per il proprio lavoro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

