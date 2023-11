Cloud sicuro: crittografia end to end e fino a 2 TB di spazio con NordLocker

La scelta del servizio di cloud storage a cui affidare i propri dati passa da un’analisi di vari fattori. Bisogna considerare il costo oltre che lo spazio cloud disponibile. Di grande importanza, inoltre, è l’aspetto della sicurezza, su cui non è possibile scendere a compromessi.

Per questo motivo, la soluzione giusta per un servizio cloud sicuro e conveniente non può che essere NordLocker. Il servizio in questione, disponibile anche in versione gratuita con 3 GB, mette a disposizione due piani a pagamento. Tutte e tre le versioni (piani a pagamento e versione gratuita) includono la crittografia end to end illimitata.

NordLocker propone un piano da 2,99 euro al mese + IVA per 500 GB di spazio cloud mentre un secondo piano da 2 TB è disponibile con un costo di 5,99 euro al mese + IVA. Entrambe le offerte prevedono un abbonamento annuale con 3 mesi extra, per un totale di 15 mesi a prezzo scontato.

Per accedere all’offerta desiderata è possibile raggiungere il sito ufficiale di NordLocker tramite il link qui di sotto.

Cloud sicuro con NordLocker: la scelta giusta da 2,99 euro al mese

NordLocker è, quindi, la soluzione giusta per accedere a un servizio cloud davvero sicuro e conveniente, ideale per salvare i propri dati, beneficiando di tanto spazio di archiviazione oltre che di strumenti avanzati di sicurezza come la crittografia end to end illimitata.

I piani tra cui scegliere, oltre al piano gratuito da 3 GB, sono particolarmente convenienti. La proposta da 500 GB, con un costo di 2,99 euro al mese, può andar bene alla maggior parte degli utenti mentre la versione da 2 TB è pensata per soddisfare in modo completo gli utenti più esigenti.

Per accedere alle offerte basta collegarsi al sito ufficiale di NordLocker, accessibile tramite il link seguente. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 30 giorni.

