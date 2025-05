CMF Buds: qualità audio e cancellazione del rumore a portata di mano

Acquista adesso gli auricolari CMF Buds by Nothing Buds, un’opzione che combina prestazioni di alto livello e un prezzo accessibile, per un’esperienza d’ascolto senza compromessi. Oggi li paghi soltanto 29,00€ con lo sconto del 10% su Amazon.

CMF Buds by Nothing: acquistali adesso

Progettati per offrire un audio di qualità superiore, i CMF Buds si distinguono per la tecnologia Ultra Bass 2.0, che assicura bassi profondi e dettagli sonori definiti. Questa innovazione è ulteriormente migliorata dalla calibrazione professionale Dirac Opteo, che rende l’audio più immersivo. La cancellazione attiva del rumore, con una capacità di riduzione fino a 42 dB, consente di isolarsi efficacemente dai rumori esterni, mentre la modalità Trasparenza garantisce la possibilità di restare consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario.

Per quanto riguarda le chiamate, i CMF Buds integrano quattro microfoni HD e una Tecnologia Voce Chiara, ottimizzata attraverso l’analisi di milioni di campioni sonori. Questo sistema consente di garantire una qualità cristallina durante le conversazioni, anche in ambienti rumorosi. La resistenza all’acqua con certificazione IP54 li rende adatti sia all’uso quotidiano che durante attività sportive o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Un altro aspetto rilevante è l’eccezionale autonomia energetica: gli auricolari offrono fino a 8 ore di utilizzo continuo, che possono essere estese a oltre 35 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere minuti preziosi di riproduzione con una breve carica.

Attraverso l'app Nothing X, gli utenti possono personalizzare l'esperienza d'ascolto, regolando bassi, controlli touch e livelli di cancellazione del rumore. Leggeri e compatti, con un peso di soli 53,5 grammi, i CMF Buds rappresentano una soluzione pratica e portatile per chi desidera un dispositivo audio di alta qualità.

