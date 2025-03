CMF by Nothing Buds: gli auricolari del momento a meno di 40€

Ti presentiamo degli auricolari di grande stile e che oggi puoi portare a casa con una spesa minima! Si tratta delle CMF by Nothing Buds, al momento disponibili su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare a breve!

CMF by Nothing Buds: audio impeccabile e design unico

Le CMF by Nothing Buds in primis sono dotate della Tecnologia Ultra Bass 2.0, quindi offrono un suono realistico professionalmente accordato da Dirac Opteo: questo vuol dire che potrai immergerti nei tuoi brani preferiti godendo di bassi profondi, medi equilibrati e alti eterei.

Una caratteristica di spicco è la funzionalità di cancellazione del rumore: con una profondità di 42 dB e una banda fino a 2900 Hz, riescono a bloccare i suoni esterni indesiderati in quanto il microfono HD esterno rileva il rumore ambientale mentre il processore interno genera onde sonore inverse emesse dagli altoparlanti per silenziarlo.

Allo stesso tempo, assicurano un’autonomia super estesa con una grande batteria da 45 mAh in ogni auricolare: questo vuol dire che potrai godere di 8 ore di musica non-stop con una singola carica, e più di 35 ore di riproduzione con il case.

Per finire, potrai personalizzare l’utilizzo delle cuffie grazie all’app Nothing X attraverso la quale è possibile regolare il livello di Ultra Bass, personalizzare i controlli touch e cambiare i livelli di ANC.

Oggi le CMF by Nothing Buds sono disponibili su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.