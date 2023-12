Le CMF by Nothing arrivano su Amazon: c'è di meglio a 49 euro?

I nuovi CMF by Nothing Buds Pro sono finalmente disponibili per il preordine su Amazon a soli 49€, questi auricolari combinano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) con un suono ultra-basso mozzafiato: saranno disponibili a partire dal 18 dicembre. Ma valgono il prezzo che costano

CMF by Nothing Buds Pro: ottime caratteristiche a poco prezzo

Iniziamo subito con la loro caratteristica più impressionante: l’Hybrid Active Noise Cancellation. Questa tecnologia utilizza microfoni sia all’interno che all’esterno dell’auricolare per cancellare i rumori fino a 45 dB. Con una gamma di frequenza che arriva fino a 5000 Hz, i CMF Buds Pro sono capaci di rilevare ed eliminare efficacemente una vasta gamma di rumori di fondo.

Che tu sia in un mezzo di trasporto o in un ufficio rumoroso, questi auricolari ti permettono di immergerti completamente nella tua musica preferita, senza distrazioni. Hanno caratteristiche da top di gamma ad un terzo del prezzo!

Non meno importante è la tecnologia Ultra Bass. I CMF Buds Pro trasformano completamente l’esperienza di ascolto dei bassi, combinando hardware e software per migliorare il suono in tempo reale. Per quanto riguarda la durata della batteria, i CMF Buds Pro stabiliscono un nuovo record! Sono dotati di una batteria da 55mAh: gli auricolari offrono fino a 11 ore di riproduzione con ANC disattivato e 6 e mezza con ANC attivato.

Tra le altre caratteristiche, troviamo il supporto a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair con Bluetooth 5.3. Oltre questo, non manca la resistenza all’acqua e alla polvere IP54, la rilevazione di presenza dell’auricolare nell’orecchio e la riduzione del rumore del vento in chiamata. La tecnologia Clear Voice migliora ulteriormente l’audio per l’interlocutore.

3 Alternative alle CMF by Nothing

Sulla medesima fascia di prezzo delle nuove CMF by Nothing, troviamo una serie di cuffie bluetooth molto interessanti, in offerta su Amazon a prezzo scontato. Di seguito citiamo 3 dei migliori modelli in promozione e dalle caratteristiche simili alle nuove CMF, prodotte da brand decisamente più conosciuti di Nothing.

