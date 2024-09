CMF Phone 1: lo smartphone con ChatGPT integrata in promozione speciale

Oggi nella sezione delle offerte “Ritorno a scuola” di Amazon trovi uno smartphone super innovativo ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta del CMF Phone 1, al momento disponibile a soli 219 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochi giorni!

CMF Phone 1: tutte le specifiche tecniche

Il CMF Phone 1 è uno smartphone di ultima generazione perfetto per accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

La sua caratteristica di spicco è sicuramente la straordinaria efficienza energetica del processore che offre un’autonomia di ben due giorni con una sola carica. Inoltre supporta la ricarica rapida da 33 W che ricarica il 50% della batteria in soli 20 minuti: in questo modo potrai avere il tuo cellulare sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno.

Un’altra delle sue specifiche più importanti è l’eccezionale fotocamera principale Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per realizzare scatti super realistici da vero e proprio professionista. In più, dispone anche di una Fotocamera frontale da 16 MP che sfrutta appieno tutti gli algoritmi fotografici più recenti e più avanzati per offrirti selfie e videochiamate impeccabili.

Non è da meno il display Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva e una luminosità massima di 2000 nits che garantisce immagini sempre vivide in qualsiasi condizione ambientale esterna.

