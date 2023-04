Cobalt Strike diffuso tramite un malware sconosciuto: come difendersi?

Secondo quanto rivelato dai ricercatori del team X-Force di IBM Security, un nuovo ceppo di malware conosciuto come Domino si sta diffondendo massicciamente online.

Con i primi casi notati verso la fine di febbraio (anche se la sua apparizione potrebbe risalire allo scorso ottobre), è stato possibile appurare che questo agente malevolo agisce diffondendo anche il famigerato Cobalt Strike, backdoor ben nota tra gli addetti ai lavori.

Stando agli stessi ricercatori, questo malware potrebbe essere stato distribuiti da ex membri del gruppo ransomware noto come Conti, il che dimostra come la scena dei crimine informatico sia in costante mutamento ed evoluzione.

I dati finora raccolti dimostrano come Domino sia utilizzato per diffondere anche un pericoloso payload crittografato, noto come Project Nemesis. Una minaccia dunque molto complessa che, molto probabilmente, muterà in maniera considerevole nei prossimi mesi.

Domino diffonde online Cobalt Strike e Project Nemesis: grande attenzione per chi naviga in rete

Questo tipo di minaccia, ovviamente, è solo una delle tante per chi naviga abitualmente in rete.

Soprattutto per i nuclei familiari, con membri la cui età rende gli stessi più vulnerabili rispetto a rischi e minacce, il rischio è molto concreto.

Al di là del classico antivirus, infatti, è buona abitudine proteggere la navigazione online dei più giovani con strumenti appositi, che permettono di proteggere sia gli stessi che i dispositivi che utilizzano abitualmente.

In questo senso, Norton Family offre un’0ttima base per la navigazione senza stress dei più giovani. Stiamo parlando di uno strumento capace anche di promuovere l’utilizzo equilibrato della rete, contribuendo ad abitudine sane e sicure per i ragazzi.

Non solo: Norton Family è utile anche nel contesto dello studio. Diverse funzionalità, infatti, consentono ai giovani studenti di mantenere la concentrazione su compiti e lezioni online.

Infine, questo strumento è particolarmente funzionale anche grazie alla sua duttilità: si parla, infatti, di un servizio in grado di risultare efficace, oltre che su dispositivi mobile (iOS o Android), anche su PC Windows.

