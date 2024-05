CODICE COUPON esclusivo su eBay per Redmi Note 13 Pro 5G: occasione SHOCK

Quest’oggi il potentissimo mediogamma Redmi Note 13 Pro 5G può essere tuo a un prezzo molto conveniente, tutto merito di una offerta su eBay che non dovresti sottovalutare. Amatissimo da milioni di utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il device del colosso cinese è attualmente in vendita a 269€ grazie al codice coupon “PIT10PERTE2024” del valore di 29,90 euro.

Ecco, pagando il device come un comune budget phone sei pronto invece a stringere tra le mani un device valido sotto tutti i punti di vista. Frontalmente è presente un bellissimo pannello AMOLED a 120Hz pensato per guardare video ad altissima risoluzione 1.5k e sempre super fluidi; sotto il cofano, invece, batte un potente processore octa-core Snapdragon 7s Gen 2 con di fianco 8GB di RAM e una mega batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Il mediogamma Android Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Ideale per portare a termine qualsiasi task senza mai un passo falso, lo smartphone Android a marchio Redmi è pronto a sorprenderti anche dal punto di vista fotografico grazie al modulo fotografico multiplo con sensore principale da 200MP con OIS; preparati a foto e video sempre perfetti, anche in condizioni di poca luce.

Non lasciarti scappare questa incredibile occasione di eBay per acquistare il mediogamma a marchio Redmi a un prezzo super conveniente; sfrutta il codice coupon “PIT10PERTE2024” e sfrutta al volo lo sconto immediato del valore di 29,90€.