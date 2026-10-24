Codice della Strada, ora le multe arrivano anche se vai troppo lento al volante

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a rendere più chiaro il sistema delle sanzioni e a colpire anche comportamenti finora meno definiti. Tra questi, uno destinato a far discutere: viaggiare troppo piano nella corsia più a sinistra in autostrada.

Tra le novità più discusse c’è la sanzione per chi procede a meno di 100 km/h nella corsia più a sinistra in autostrada. Una condotta che, nella logica della riforma, può intralciare il traffico e favorire manovre rischiose. La multa prevista va da 40 a 160 euro e fa parte del pacchetto delle 124 nuove multe inserite nel provvedimento varato a ottobre.

Il punto, chiariscono le carte ministeriali che accompagnano la riforma, non è punire chi rallenta per traffico, pioggia, scarsa visibilità o motivi di sicurezza. Nel mirino c’è chi resta stabilmente sulla corsia di sorpasso, andando troppo piano rispetto al resto della circolazione. Una scena nota, soprattutto sulle tratte a tre corsie: file di auto a sinistra, corsia centrale libera a tratti, sorpassi interrotti e ripresi di continuo. È in casi del genere che potrebbe scattare la nuova multa.

La norma, però, non è ancora in vigore. Fino all’applicazione delle singole disposizioni continueranno a valere le regole attuali del Codice della strada, compreso l’obbligo di tenere la corsia libera più a destra quando possibile.

Retromarcia, corsie d’emergenza e ingorghi: le nuove multe per auto e moto

Il capitolo su automobilisti e motociclisti non si ferma alla velocità minima in autostrada. La riforma prevede una multa da 250 a 1.000 euro, con il taglio di cinque punti dalla patente, per chi fa retromarcia sulle strade a senso unico dove la sosta è vietata. Anche se si tratta di pochi metri, la manovra viene considerata pericolosa, soprattutto nelle strade urbane più trafficate.

Traffico in autostrada con un’auto sulla corsia di sinistra, immagine collegata alle nuove sanzioni del Codice della strada.

Stretta anche sulle corsie di emergenza fuori da autostrade e strade extraurbane principali. Usarle in modo scorretto potrà costare da 250 a 1.000 euro, oltre alla perdita di quattro punti. Per chi non rispetta gli obblighi nelle rotatorie, invece, la sanzione indicata va da 40 a 160 euro: una fascia più bassa, pensata però per mettere ordine su precedenze, traiettorie e ingressi.

C’è poi il tema degli ingorghi. In caso di traffico bloccato, chi non lascia spazio sufficiente al passaggio dei mezzi di soccorso e dei motocicli rischierà una multa da 80 a 320 euro e la perdita di due punti dalla patente. Il corridoio di emergenza, insomma, non sarà più solo una buona abitudine affidata al buon senso: diventerà un comportamento da rispettare con più rigore.

Bici e monopattini: stop a marciapiedi, zig-zag e sosta selvaggia dei mezzi a noleggio

La riforma riguarda anche biciclette e monopattini elettrici, ormai presenza fissa nelle città e spesso al centro di tensioni con pedoni e automobilisti. Chi circola sui marciapiedi o nei passaggi pedonali potrà essere multato da 40 a 160 euro. Stessa fascia per chi procede a zig-zag, fa scatti improvvisi o attraversa senza portare il mezzo a mano quando è necessario.

L’obiettivo, in questo caso, è intervenire sui comportamenti piccoli solo in apparenza, ma pericolosi nella vita di tutti i giorni: vicino alle fermate degli autobus, davanti alle scuole, nelle aree pedonali. “Serve più chiarezza per tutti gli utenti della strada”, è la linea indicata dal ministero nelle note sulla riforma. Non solo auto, quindi, ma tutta la mobilità urbana.

Novità anche per i monopattini a noleggio. Le società che non chiederanno agli utenti una fotografia per provare il corretto parcheggio del mezzo potranno essere sanzionate da 1.000 a 4.000 euro. Per l’utente che non scatterà la foto, invece, la multa andrà da 50 a 200 euro. Una misura pensata per ridurre i mezzi lasciati di traverso sui marciapiedi, davanti ai portoni o vicino agli attraversamenti.

Da gennaio ad aprile 2028: quando scattano le nuove regole e le aggravanti

Le nuove regole del Codice della strada non partiranno tutte nello stesso giorno. Secondo la documentazione ministeriale, le date indicate sono il 1° gennaio 2028 e il 1° aprile 2028, a seconda della misura. Fino ad allora, e comunque fino all’applicazione effettiva delle singole norme, resteranno valide le sanzioni oggi in vigore.

La riforma tocca anche gli importi di alcune multe già previste. Per chi circola senza assicurazione obbligatoria, la sanzione salirebbe dall’attuale fascia di 866-3.464 euro a un importo compreso tra 1.000 e 4.000 euro, con divieto di marcia a tempo indeterminato e divieto di guida per 15 giorni. Per le polizze false o contraffatte, invece, si arriverebbe a 1.400-5.600 euro, con ulteriori limiti alla circolazione.

Previsto infine un sistema più uniforme di aggravanti, con aumenti del 10%, del 20%, di un terzo, del 50% e, in alcuni casi, il raddoppio della multa. Tra le situazioni considerate ci sono la recidiva, la guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, l’uso di documenti falsi, le violazioni commesse da conducenti senza patente e alcune infrazioni notturne o in autostrada. Solo con l’entrata in vigore delle norme si vedrà davvero quanto la riforma cambierà le abitudini di chi guida, pedala o si muove in città con un monopattino.