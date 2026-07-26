Codice della Strada, se assumi questi farmaci sei a rischio per la guida: in questi casi anche il rinnovo patente viene bloccato

Con il Codice della Strada a pieno regime nel 2026, chi si mette al volante in Italia dopo aver assunto farmaci prescritti che possono ridurre riflessi, attenzione o coordinazione rischia controlli, sanzioni e, nei casi più delicati, guai anche al rinnovo della patente.

La norma punta a evitare che si guidi in condizioni psicofisiche non sicure. Il punto, spiegano medici e farmacisti, non è mettere sotto accusa le terapie. È capire quando un medicinale, anche preso regolarmente, può rendere pericoloso guidare.

Tolleranza zero, test salivari e farmaci prescritti: cosa rischia davvero chi guida

La stretta del nuovo Codice della Strada ha riacceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato: la differenza tra sostanze stupefacenti e farmaci a uso terapeutico. Per le prime vale la linea della tolleranza zero, con controlli tramite test salivari e conseguenze pesanti in caso di positività.

Per i medicinali prescritti, invece, la questione è meno automatica. Non basta dire “ho la ricetta” se quel farmaco ha ridotto attenzione, tempi di reazione o capacità di guida. Secondo le ricostruzioni sulla norma, la guida in condizioni di alterazione psico-fisica da farmaci può essere trattata in modo simile alla guida in stato di ebbrezza: sospensione della patente, possibile revoca nei casi più gravi e profili penali se avviene un incidente.

“Non sospendete mai una terapia da soli”, ripetono spesso i farmacisti al banco, soprattutto quando il paziente chiede se può guidare dopo una compressa serale o uno sciroppo per la tosse. Il primo controllo resta il foglietto illustrativo, dove sono indicati sonnolenza, calo della vigilanza e avvertenze sulla guida. Poi serve il medico: dosaggio, orario di assunzione e risposta individuale cambiano molto da persona a persona.

Benzodiazepine, oppioidi, antistaminici e cannabis terapeutica: le categorie sotto osservazione

Tra i medicinali più delicati per chi guida ci sono le benzodiazepine, usate per ansia e insonnia. Principi attivi come lorazepam — il Tavor — diazepam, alprazolam, clonazepam e delorazepam possono rallentare i riflessi e provocare sonnolenza anche quando il paziente si sente soltanto “più calmo”.

In alcuni casi il problema arriva il giorno dopo: una compressa presa la sera può lasciare un effetto sedativo al mattino, soprattutto con molecole a lunga durata o se si sommano alcol, stanchezza o altri medicinali. Sotto osservazione anche gli analgesici oppioidi, come morfina, ossicodone, tramadolo, codeina e fentanil, usati nella terapia del dolore ma in grado di alterare percezione, coordinazione e prontezza. Alcuni sedativi della tosse con codeina o destrometorfano, specie a dosi alte, possono avere effetti simili.

Attenzione anche agli antiepilettici e ai barbiturici, per esempio il fenobarbital, oltre agli antistaminici di prima generazione, noti per l’effetto sedativo. Diverso, ma altrettanto delicato, il capitolo cannabis terapeutica: anche se prescritta, la presenza di THC può incidere sulle capacità di guida e richiede indicazioni precise dal medico sui tempi di sicurezza.

Rinnovo patente e Commissione Medica Locale: quando la terapia può limitare l’idoneità

Il problema non riguarda solo i controlli su strada. Al momento del rilascio o rinnovo della patente, chi segue terapie croniche con farmaci capaci di compromettere la sicurezza può essere inviato alla Commissione Medica Locale, l’organismo che valuta l’idoneità alla guida nei casi sanitari più complessi.

Può accadere, per esempio, con trattamenti continuativi a base di oppioidi maggiori, con alcune terapie psichiatriche sedative o quando la storia clinica richiede verifiche più ravvicinate. Non vuol dire che la patente venga sempre negata. Più spesso, se la situazione è stabile e ben documentata, la validità può essere accorciata: rinnovi a uno o due anni invece dei periodi ordinari, con controlli periodici e certificati aggiornati.

“Porti tutta la documentazione, non solo la lista dei farmaci”, è il consiglio pratico che molti medici danno prima della visita. Referti, prescrizioni, dosaggi e andamento della terapia aiutano a distinguere chi è seguito correttamente da chi può rappresentare un rischio alla guida. La regola di buon senso resta semplice: se un farmaco provoca sonnolenza, confusione, vista offuscata o rallentamento, meglio non guidare e chiedere un parere sanitario prima di rimettersi in strada.