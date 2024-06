CODICE PROMO sul Tablet Xiaomi PIU' RICERCATO sul mercato

Sei alla ricerca di un tablet funzionale, adatto sia in ufficio che per il divertimento quotidiano di tutta la famiglia? Abbiamo una soluzione economica perfette per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi Pad SE, oggi disponibile su eBay a soli 125 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo VACANZE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del coupon, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi Pad SE: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è dotato di un grande display dettagliato da 11 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento regolare di 90 Hz. Inoltre, grazie alla certificazione TÜV Low Blue Light, potrai evitare l’affaticamento degli occhi quando lavori, navighi o giochi.

Questo modello vanta il nuovissimo processore Snapdragon 680 che offre alte prestazioni ed aumenta la produttività per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia svolgendo. In più dispone di una batteria ad alta capacità da 8000 mAh che permette di utilizzarlo per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. Tra l’altro, la ricarica rapida da 10 W offre la giusta energia in pochissimi minuti per sfruttarlo in ogni momento.

Il tablet si caratterizza per il sistema operativo MIUI 14 con connettività Bluetooth 5.2 super veloce ed efficientissima. Per finire, ha un design elegante e un peso minmo di 474 g quindi è molto facile e comodo da indossare, il che lo rende ottimale per lavorare in viaggio ed inserirlo in borsa o nello zaino.

