CODICE PROMO sull'Aspirapolvere 2-in-1 Roborock: tuo con una SPESA MINIMA

Vuoi far brillare i pavimenti di casa ma hai poco tempo a disposizione? Allora corri su eBay e approfitta della promozione sull’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Flexi Pro! Oggi è disponibile a soli 529 euro con uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice PIT10PERTE2024 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

Aspirapolvere Senza Fili Roborock Flexi Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Flexi Pro è un alleato perfetto per chi vuole avere pavimenti splendenti al minimo sforzo.

Si contraddistingue dagli altri modelli per una potenza di aspirazione elevatissima di 17.000 Pa csì da poter igienizzare qualsiasi tipologia di superficie ed eliminare lo sporco dappertutto con una sola passata.

Inoltre, la sua precisione è eccezionale in quanto riesce a raggiungere facilmente bordi e 6 angoli con margini laterali inferiori a 1 mm. È dotato anche della funzione di autopulizia con acqua calda e asciugatura automatica con aria calda per risultati ancora migliori. Nello specifico il rullo viene raschiato e lavato in due direzioni con acqua calda a 60 °C, integrato dal flusso di aria riscaldata a 55 °C, garantendo un’esperienza all’insegna dell’igiene e senza cattivi odori.

Un’altra caratteristica di spicco dell’elettrodomestico è la sua funzionalità di pulizia adattiva DirTect che permette di regolare la sua potenza di pulizia in base ai livelli di sporco sul pavimento, garantendo risultati impeccabili ed un risparmio di tempo. Dopo l’autopulizia alla base, DirTect controlla se il rullo è stato pulito in modo efficace e passa alla modalità Pulizia approfondita se rileva che il rullo è ancora sporco.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Flexi Pro è disponibile su eBay a soli 529 euro con uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice PIT10PERTE2024 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.