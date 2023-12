Coinvolgimento massimo con SOUNDBAR BOSE in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto, e in termini visivi le smart TV di oggi non hanno di certo tanto da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche, grazie alla strabiliante risoluzione 4K. Non sempre però le stesse smart TV sono in grado, grazie ai loro altoparlanti, di assicurare un suono soddisfacente, motivo per il quale è preferibile in questi casi ricorrere alle soundbar esterne. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la soundbar Bose Smart Ultra in offerta al sensazionale prezzo di soli 899 euro, con un ottimo sconto del 10% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Bose.

Soundbar Bose: il miglior suono di sempre

Nel caso della proposta offerta da Amazon, la soundbar è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco e Nero, in modo da adattarsi perfettamente allo stile di casa tua. La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di questa meravigliosa soundbar: essa è infatti di collegarsi senza problemi e in men che non si dica alla tua smart TV, per godere fin da subito delle tue serie TV, film ed eventi sportivi preferiti, donando un suono davvero coinvolgente e profondo.

Oltre a questo hai la possibilità di collegarti, sempre tramite connessione Bluetooth, al tuo smartphone, tablet o perfino al tuo notebook portatile, in modo tale da riprodurre qualsiasi contenuto sonoro che desideri, anche dalle principali piattaforme di streaming come ad esempio Spotify, Apple Music o Amazon Music Unlimited.

Per non parlare della compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos, che permette di separare alla perfezione sia gli effetti sonori che i dialoghi, in modo da ascoltare tutti in maniera perfettamente distinta, senza il rischio che uno sovrasti l’altro.

Molto apprezzata poi la possibilità di utilizzare i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti così di evitare l’utilizzo del telecomando fisico.

In definitiva a poco meno di 900 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori soundbar attualmente presenti sul mercato, con cui tutti i tuoi contenuti audiovisivi saranno esaltati più che mai: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa soundbar Bose Smart Ultra in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

