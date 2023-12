COLPACCIO eBay: XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO a META' PREZZO! Meglio sbrigarsi

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO è davvero un ottimo telefono, dal rapporto qualità-prezzo incredibile. Parliamo di una connessione 5G, DUAL SIM, 128 GB di memoria, 6 GB di RAM, colore nero, garanzia italiana e senza alcun brand preimpostato. Su eBay puoi farlo tuo a metà prezzo, quindi lo pagheresti 235 euro (48% in meno), con un bel risparmio di 214,90 euro sul prezzo di listino.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO: le caratteristiche

Redmi Note 12 Pro è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 12 Pro non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Redmi Note 12 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.9mm è veramente contenuto e rende questo Redmi Note 12 Pro ancora più spettacolare.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO è anche DUAL SIM, 128 GB di memoria, 6 GB di RAM, colore nero, garanzia italiana e senza alcun brand preimpostato. Su eBay puoi farlo tuo a metà prezzo, quindi lo pagheresti 235 euro (48% in meno), con un bel risparmio di 214,90 euro sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.