Un attacco informatico ha coinvolto codice JavaScript distribuito su siti di grandi marchi, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei pagamenti e dei dati personali online.

Secondo Report URI, che ha pubblicato l’analisi il 17 novembre 2026, la campagna riguarda 188 snippet su 178 siti, tra cui IKEA, Zoom, CNN, ASOS e NOW TV. Il codice malevolo puntava a intercettare pagamenti in criptovalute e dati delle carte, oltre a informazioni legate alle sessioni degli utenti. Restano da chiarire le conseguenze concrete e i tentativi segnalati contro dispositivi Apple non aggiornati.

Dai siti di Zoom, IKEA e CNN agli snippet compromessi: così Report URI ha ricostruito la catena dell’attacco

La ricostruzione di Report URI parte da un punto preciso: gli aggressori avrebbero ottenuto accesso a Optimizely Web, piattaforma usata da molte aziende per provare modifiche alle pagine, test A/B e interventi sui siti. Da lì sarebbe stato inserito codice JavaScript malevolo dentro alcuni snippet finiti poi su portali di società molto diverse tra loro.

Nell’elenco citato dai ricercatori compaiono Zoom, HSBC, CNN, Salesforce, Equifax, IKEA, GitLab, ASOS, Mattel, BBC, Fox News, Vodafone Australia, Ledger, Change.org, PokerStars, Lucid Motors e NOW TV, compreso l’indirizzo italiano nowtv.it.

Sulla base dei dati disponibili, però, non si parla di “migliaia” di siti compromessi: il perimetro verificato è di 178 portali e 188 snippet. Numeri comunque pesanti, perché riguardano servizi usati ogni giorno da milioni di persone. Al momento della pubblicazione dell’analisi, ha spiegato Report URI, soltanto uno degli snippet individuati risultava ancora compromesso.

Wallet cripto sostituiti, carte e cookie nel mirino: i dati a rischio durante le transazioni

Il codice inserito nelle pagine serviva a più cose. La prima, secondo i ricercatori, era sostituire gli indirizzi dei wallet per pagamenti in criptovalute: agli utenti veniva mostrato un indirizzo controllato dagli aggressori al posto di quello corretto. Un dettaglio quasi impossibile da notare, se non si controlla carattere per carattere una lunga stringa alfanumerica. L’attacco avrebbe poi puntato a rubare numeri di carte di credito, cookie di sessione e perfino screenshot delle pagine visitate. Il rischio, quindi, riguardava soprattutto chi stava pagando online o accedendo ad aree riservate sui siti coinvolti.

Il bottino cripto finora verificato resta limitato: poco più di 7.000 dollari tra BTC, LTC, TRON, ETH e BSC. Una cifra contenuta, ma sufficiente a chiarire il tipo di frode tentata. Dalle prime comunicazioni delle aziende citate emerge una linea prudente: l’impatto reale sugli utenti è ancora da chiarire.

Il tentativo contro iPhone e iPad non aggiornati e le risposte delle aziende coinvolte

Una seconda parte dell’attacco avrebbe cercato di colpire iPhone e iPad attraverso una falla presente in vecchie versioni dei sistemi operativi Apple. Su questo punto, però, il quadro resta cauto: al momento non ci sono conferme pubbliche di infezioni riuscite sui dispositivi degli utenti finali. La raccomandazione è quella di sempre, ma in casi del genere conta davvero: aggiornare iOS e iPadOS, controllare con attenzione eventuali pagamenti in criptovalute già effettuati e tenere d’occhio movimenti sospetti sulle carte usate online.

Alcune società si sono già mosse. Salesforce ed Equifax hanno comunicato di aver interrotto l’uso di Optimizely, mentre IKEA sta verificando se ci sia stato un impatto sui propri clienti. La vicenda, più che raccontare un singolo furto riuscito, mostra quanto possa essere fragile la catena dei fornitori digitali quando un componente esterno finisce dentro siti molto frequentati. Basta uno script. E il rischio viaggia insieme alla pagina.