Colpo di sole su eBay: gli Apple AirPods 2ª Gen. con custodia di ricarica OFFERTA SHOCK

I fantastici Apple AirPods 2ª Gen, con custodia di ricarica tramite cavo sono i questo momento preciso in offerta su eBay a soli 167€. Proprio così, super scontati e con le spedizioni rapide e gratuite. Per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo. Uno dei prodotti che proprio non può mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata sono proprio gli AirPods. Sono loro la naturale estensione senza fili del tuo iPhone, Mac, iPad e non solo. E poi ti offrono una qualità eccezionale in ascolto musicale, ottima autonomia energetica, ricarica a cavo oppure wireless e cancellazione attiva del rumore.

AirPods 2ª Gen. a prezzo affare su eBay

Pur essendo leggerissimi, gli AirPods 2ª Gen. ti isolano dall’ambiente, per un ascolto senza distrazioni. Dotati di due microfoni, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno, assicurano una riduzione estremamente efficace dei suoni circostanti. Merito della cancellazione attiva del rumore, una tecnologia capace di adattarsi continuamente alla forma interna dell’orecchio e alla posizione del cuscinetto. In questo modo il mondo esterno scompare e ti concentri al meglio su musica, podcast e chiamate.

Il tutto condito da un design che garantisce vestibilità comodissima. I cuscinetti in tre taglie realizzati in morbido silicone assicurano un comfort su misura: grazie al particolare design interno, si adattano alla forma dell’orecchio, tengono ben saldi gli AirPods 2ª Gen. e isolano il suono così bene da garantire una cancellazione del rumore estremamente efficace. E poi ci sono mille funzioni, come l’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”. E quando parli al telefono o con Siri, un secondo accelerometro per il riconoscimento vocale si affianca ai microfoni beamforming per escludere i rumori di fondo ed enfatizzare il suono della tua voce..

Grazie al nuovissimo chip Apple H1, gli auricolari AirPods sanno quando li indossi, perché i sensori ottici e gli accelerometri di movimento rilevano il contatto con l’orecchio. Il chip H1 attiva automaticamente il microfono e può indirizzare l’audio a entrambi gli auricolari o solo a quello che stai usando. Per ridargli energia ti basta poi poco: la custodia ti permette di ricaricarli più volte, per un totale di oltre 24 ore di ascolto. Serve una ricarica al volo? 15 minuti nella custodia ti danno 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione. Questi eccellenti AirPods 2ª Gen., con custodia di ricarica sono in questo momento preciso in offerta su eBay a soli 167€. Completa rapidamente l’ordine perché finiranno in un lampo. Spedizioni gratis.

