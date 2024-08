Combatti il CALDO in auto con il Parasole pieghevole a SOLI 9 EURO su eBay

Con le temperature infernali di questi giorni, l’auto parcheggiata ovviamente tende a riscaldarsi diventando un vero e proprio forno. Per evitare questo problema puoi utilizzare il Parasole per auto pieghevole RobertAgor, oggi disponibile su eBay a soli 9 euro grazie ad uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Parasole per auto pieghevole RobertAgor: come sfruttarlo al meglio

Il Parasole per auto pieghevole RobertAgor può davvero svoltarti la vita ed evitare che l’abitacolo della tua auto si surriscaldi eccessivamente soprattutto durante queste afose giornate estive.

Si tratta di un accessorio pieghevole con una modalità di utilizzo semplicissima in quanto è facile da montare e smontare. Nello specifico si avvale di un supporto a forma di ombrello molto stabile che può ridurre efficacemente la temperatura in macchina.

Basti pensare che, dopo una lunga esposizione ai raggi solari, la temperatura nell’abitacolo di un auto può arrivare a fino 160 ° F (70 ° C). I parasoli ordinari risultano ingombranti e poco efficaci a causa di un isolamento termico non sufficiente. In più nella maggior parte dei casi l’installazione è difficile e richiede molto tempo.

In questo caso, invece, il modello in super sconto è facilissimo da utilizzare in quanto non richiede nessun tipo di installazione: basterà aprire o chiudere l’ombrello in pochi secondi e il gioco è fatto. Inoltre l’accessorio assicura un ottimo isolamento termico così da abbassare notevolamente la temperatura interna all’auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.