Combatti il CALDO IN CASA con il Ventilatore a Torre in SUPER SCONTO Prime Day

Il caldo di questi giorni è insopportibile e non sai come trovare refrigerio in casa? Cogli al volo la mega offerta Prime Day sul Ventilatore a Torre LEVOIT, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è riservata ai clienti Prime ed è valida fino alla mezzanotte di oggi: approfittane il prima possibile!

Ventilatore a Torre LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a Torre LEVOIT è un must-have in casa, soprattutto in questi giorni torridi in cui il caldo si fa sentire.

La sua caratteristica principale è sicuramente il suo design silenzioso: sfruttando le innovative tecnologie per il silenzio, emette un rumore minimo di appena 20 dB così da poterti rinfrescare mentre lavori o ti rilassi sul divano.

Il dispositivo è dotato della tecnologia unica VortexAir insieme ad un motore DC, con una velocità massima del vento fino a 7,9 metri al secondo. In più il design del movimento a 90 gradi consente al vento rinfrescante di arrivare in tutti i punti della stanza, anche negli angoli più lontani.

Inoltre dispone di una serie di sensori di rilevamento che regolano automaticamente la velocità del vento in base alla temperatura, oltre ad avere le modalità Normale e Turbo tra cui scegliere, con 12 velocità del vento per soddisfare le tue esigenze. Per di più, questo modello ti farà anche risparmiare in bolletta grazie ad una potenza del motore di 26W che consuma meno di un kilowattora in 24 ore.

Oggi il Ventilatore a Torre LEVOIT è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 10%. La promozione è riservata ai clienti Prime ed è valida fino alla mezzanotte di oggi: approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.