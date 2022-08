Combatti l'afa tuffandoti in questa piscina dalle dimensioni epiche

Con l’afa terribile del periodo, una bella e spaziosacircolare da posizionare in giardino o terrazza per rinfrescarsi sarebbe l’ideale. Da questo punto di vista l’offerta di oggi relativa alla piscina da terraarriva al momento perfetto. Perché su Amazon puoi fare un affare pazzesco non solo dal punto di vista del piacere fisico grazie al refrigerio che potrai trovare immergendoti al suo interno, ma anche da quello economico. Approfittando delladel momento, infatti, ti basta mettere il prodotto nel carrello e affrettarti a completare l’ordine per assicurartela a soli 92€ , con un buon risparmio e le spedizioni gratis, veloci e sicure garantite dai servizi

Steel Pro Max, grande e in gran sconto su Amazon

La piscina Steel Pro MAX è costituita da una struttura in tubolari di metallo e da bande laterali in PVC a tre strati che contengono la spinta dell’acqua in vasca, mantenendola ferma e supportandola durante l’utilizzo. Inoltre è dotata di tutti i comfort per garantirti pomeriggi e serate di assoluto reale. Pensa, ha perfino l’opzione per agganciare facilmente al telaio i porta bicchieri. Super semplice poi da assemblare in totale autonomia, in pochi minuti la riempi e puoi goderti ore di piacevole refrigerio nella totale privacy e tranquillità di casa.

La struttura è di dimensioni generose, ovverosia ‎305 x 305 x 76 cm di altezza, quindi consente a più persone, anche adulte, di stazionarvi e godersi la frescura. Inoltre il telaio è dotato del sistema FrameLink che garantisce connessioni sicure e protette. Ha bisogno di poca manutenzione, e ad un prezzo davvero contenuto. Vi basta dotarvi di un apposito filtro, con la cartuccia va sostituita ogni 15 giorni, e siete a posto.