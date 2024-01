Come aggiungere CarPlay o Android Auto: prezzo SHOCK!

Aggiungere CarPlay o Android Auto nella propria vettura non è una cosa semplicissima. Spesso è necessario acquistare autoradio aftermarket spendendo molti soldi non solo per il device, ma anche per il suo montaggio. Tuttavia il mercato ha visto l’introduzione di prodotti particolarmente interessanti che, in modo davvero rapidissimo, permettono di collegare il vostro smartphone alla macchina in modo semplicissimo. Ecco quindi l’autoradio aggiuntiva che riscriverà le regole dei vostri viaggi in auto. Il prodotto oggi è in offerta su Amazon e, grazie al coupon di 45€ disponibile sulla piattaforma, costa solo 154,99€!

Aggiorna la tua vecchia auto spendendo poco!

Ecco il prodotto che, di fatto, catapulta la tua auto ai giorni nostri. Anche se possiedi una vettura ormai datata, questo prodotto ti permetterà di godere delle ultime tecnologie di infotainment disponibili sul mercato.

Si tratta di un piccolo car tablet da 10 pollici che si posiziona in modo semplicissimo nella tua auto. Viste le dimensioni e la forma, è il dispositivo perfetto da posizionare accanto al cruscotto della propria auto o dove meglio si integra rispetto alla vostra auto.

Si collega alla presa accendisigari e, grazie all’interfaccia FM, AUX o al Bluteooth si collega alla vostra autoradio originale. Il device, a sua volta, si connette poi allo smartphone, iPhone o Android che sia in modalità wireless. In questo modo, sarà un gioco da ragazzi aggiungere CarPlay o Android Auto nella vostra macchina.

Il dispositivo monta inoltre a bordo una dashcam che, grazie alla microSD venduta separatamente, permette di avere sempre a disposizione una registrazione degli ultimi movimenti della vostra auto.

Non manca inoltre una fotocamera da installare sulla parte posteriore del vostro veicolo che, se correttamente montata, mostra l’immagine posteriore mentre si effettuano manovre di parcheggio.

Se siete in cerca di un dispositivo per aggiungere CarPlay o Android Auto nella tua macchina, devi assolutamente considerare l’acquisto di questo device. Il dispositivo è in offerta su Amazon e, grazie al coupon di 45€ disponibile sulla piattaforma, costa solo 154,99€! Approfitta subito della promo!

