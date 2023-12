Come al cinema con PROIETTORE WIFI in offerta

Al giorno d’oggi non sempre abbiamo il tempo e la voglia di andare al cinema, ma fortunatamente esistono numerose soluzioni che suppliscono a questo. Basti pensare ad esempio alle smart TV, che mai come oggi offrono un’elevata qualità audiovisiva, così come i proiettori, che permettono una dimensione di gran lunga superiore a quella delle televisioni, dando così la possibilità di proiettare a muro film, serie TV e qualsiasi altro contenuto audiovisivo che vogliamo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il proiettore WiFi Bluetooth in offerta al sensazionale prezzo di soli 259 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 100 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 159 euro, risparmiando un bel po’ rispetto al prezzo proposto in origine dalla compagnia produttrice.

Proiettore WiFi: la magia del cinema a casa tua

Partiamo prima di tutto dalla risoluzione in Full HD del proiettore, che ti consente di guardare film, serie TV e quant’altro al massimo della loro definizione: farai una bellissima figura con i tuoi amici e famigliari. Oltre al questo il proiettore dispone di ben 16000 lumen di luminosità, consentendoti di utilizzarlo senza problemi anche in condizioni non ideali di luce, al contrario degli svariati proiettori di modelli concorrenti.

Il proiettore fa inoltre utilizzo di una luce blu ad alto indice di rifrazione, che consente di ridurre al minimo la perdita ottica. Davvero suggestiva anche la resa dei colori, che permette di visualizzare fino a 18 milioni di tonalità diverse, restituendo una sensazione davvero vivida e realistica ad ogni contenuto che intendi riprodurre.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo proiettore: esso fa infatti uso della tecnologia Wi-Fi per permettere a qualsiasi dispositivo di collegarsi. Avrai quindi la possibilità di collegare smartphone, tablet, notebook portatili e quant’altro senza alcun tipo di problema, così da far uso delle principali piattaforme di streaming per la visualizzazione di film e serie TV.

In definitiva a poco più di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori proiettori attualmente presenti sul mercato con cui potrai organizzare le tue migliori serate cinema con amici o famigliari: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo proiettore WiFi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

