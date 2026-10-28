Come attivare la modalità "Halloween" su WhatsApp

Con Halloween alle porte, su WhatsApp torna a circolare il nome di una modalità speciale, ma per cambiare l’aspetto delle chat bastano poche impostazioni.

La cosiddetta modalità “Halloween” incuriosisce chi utilizza l’app su Android, iPhone e computer. Non servono applicazioni esterne né procedure complicate, ma il percorso può cambiare a seconda del dispositivo. Ecco dove cercare le impostazioni e come ottenere un aspetto più adatto alle serate di fine ottobre.

Android, tema scuro in pochi tocchi: dall’app o dalle impostazioni del telefono

Su Android, la modalità scura di WhatsApp si può attivare direttamente dall’app, se la versione installata lo permette, oppure dalle impostazioni generali dello smartphone. Il percorso più rapido è questo: si apre WhatsApp, si toccano i tre puntini in alto a destra e si entra in Impostazioni.

A quel punto bisogna cercare la voce legata alle chat o all’aspetto, a seconda della versione dell’app, poi scegliere Tema o Stile dell’applicazione e selezionare Scuro. Il cambio è immediato, senza riavvii o passaggi complicati.

Se l’opzione non si vede, nessun allarme: spesso WhatsApp segue il tema impostato sul telefono. In quel caso basta aprire le Impostazioni Android, entrare in Schermo o Display e attivare il tema scuro del dispositivo. Da lì, anche WhatsApp dovrebbe adeguarsi. Meno luce bianca, chat più riposanti, soprattutto di sera o al buio.

iPhone, la modalità scura passa da iOS: si può anche programmare

Su iPhone, WhatsApp segue l’aspetto scelto su iOS. Per questo, di norma, il cambio non si fa dall’app ma dalle impostazioni del telefono. Il percorso è semplice: si apre Impostazioni, si entra in Schermo e luminosità e si seleziona Scuro. Da quel momento anche WhatsApp su iPhone passa alla modalità dark, con menu e schermate dai colori più cupi.

Chi non vuole tenerla attiva tutto il giorno può scegliere Automatico, sempre nella stessa pagina, e programmare il passaggio dal tema chiaro a quello scuro in base all’orario o al tramonto. È una soluzione comoda per chi usa molto le chat la sera, magari sul divano o prima di dormire, quando il bianco dello schermo può dare fastidio. Per rendere WhatsApp più “notturno” non servono app esterne: bastano pochi tocchi.

WhatsApp Web, tema scuro anche sul pc: ma gli sfondi chat non cambiano

La stessa possibilità c’è anche su WhatsApp Web e sull’app desktop, utile per chi risponde ai messaggi dal computer mentre lavora o studia. Dopo l’accesso collegando il telefono, si può cliccare sulla foto profilo o sull’icona delle impostazioni, entrare in Chat, cercare Tema e scegliere Scuro. In alcuni casi il percorso può cambiare leggermente, ma la strada resta quella: impostazioni, chat, tema. Una volta confermata la scelta, anche l’interfaccia sul pc passa ai colori scuri.

Attenzione però a un dettaglio: la modalità “Halloween” su WhatsApp non modifica da sola gli sfondi delle conversazioni e non aggiunge zucche, pipistrelli o decorazioni stagionali. Per avere una chat davvero a tema bisogna cambiare manualmente lo sfondo chat, scegliendo un’immagine dalla galleria o dalle opzioni disponibili nell’app. Il tema scuro cambia l’atmosfera. Il resto, per ora, lo decide l’utente.