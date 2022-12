Come avere Sky Q con Netflix a soli 9 euro: l'offerta da non perdere

Vuoi regalarti un abbonamento Sky per Natale? Abbiamo l’offerta che fa per te: attivandola adesso puoi infatti provare Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro. Poi potrai decidere se tenerlo o restituirlo.

La prova ti permette di vedere i contenuti di Sky Cinema con Paramount+ incluso, oltre a Sky TV, Netflix, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Tutto compreso in un unico clamoroso prezzo che ti dà un assaggio niente male dell’offerta Sky.

Offerta Sky Q con Netflix a 9 euro: come funziona

Cosa devi fare per attivare l’offerta? È molto semplice, perché ti basta seguire questi semplici passi:

Acquista Prova Sky Q cliccando su “ Vai all’Offerta“

cliccando su “ Vai all’Offerta“ Compila i campi richiesti e preparati a ricevere il decoder Sky Q a casa in pochi giorni

a casa in pochi giorni Connetti il decoder al WiFi di casa, senza l’ausilio di una parabola

Accedi subito a tutti i contenuti Sky per 30 giorni pagando soltanto i 9 euro di attivazione del decoder

pagando soltanto i 9 euro di attivazione del decoder Terminata la prova potrai scegliere se abbonarti ad uno dei pacchetti Sky oppure restituire il decoder Sky Q

Si tratta di un’offerta veramente imperdibile perché ti permette di accedere a tutto, ma davvero tutto ciò che la piattaforma Sky ha da offrirti.

Puoi farlo peraltro senza l’uso della parabola dato che il decoder Sky Q, collegandosi alla rete internet, ti permette di avere i programmi Sky e le tue app preferite, come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e molte altre ancora tutte in un unico posto.

Approfitta dunque subito dell’offerta e prova subito Sky Q con Netflix, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Cinema a soli 9 euro per 30 giorni.

