Come capire se qualcuno sta controllando WhatsApp senza permesso: la funzione che ti aiuta a proteggere il tuo account

È un controllo semplice, ma utile per scoprire possibili accessi non autorizzati e proteggere le chat private. La funzione si chiama Dispositivi collegati — in alcune versioni dell’app “dispositivi vincolati” — e mostra le sessioni attive legate al numero. Non rivela chi abbia letto i messaggi e non permette di sapere cosa sia stato visto. Però dà un primo indizio. E spesso è proprio quello che serve per muoversi in tempo.

Per capire se qualcuno sta usando WhatsApp da un altro dispositivo bisogna aprire la sezione Dispositivi collegati, disponibile nell’app installata sul telefono principale. Su Android il percorso è rapido: si apre WhatsApp, si tocca il menu con i tre puntini in alto a destra e poi si entra nella voce dedicata ai dispositivi. Qui compare l’elenco delle sessioni aperte, con alcune informazioni sul tipo di accesso — browser, computer o altro telefono — e sull’ultima attività registrata.

Su iPhone si parte invece dalla scheda Impostazioni, in basso a destra. Da lì si entra in Dispositivi collegati e si controlla la stessa lista. È una verifica da pochi secondi, utile magari quando ci si accorge di un messaggio già letto o di una notifica comparsa in modo insolito. “Meglio controllare una volta in più che accorgersene tardi”, ricordano spesso gli esperti di sicurezza digitale quando parlano di account di messaggistica. La funzione, va detto, non indica il nome della persona che ha usato la sessione. Mostra però dove l’account risulta ancora aperto.

Sessione sconosciuta su WhatsApp: quando può essere un rischio per la privacy

Trovare nella lista di WhatsApp un dispositivo che non si riconosce può essere un campanello d’allarme per la privacy, soprattutto se l’utente non ricorda di aver collegato un computer, un tablet o un secondo telefono. Il caso più comune è quello dell’accesso fisico allo smartphone: qualcuno prende il telefono sbloccato per pochi minuti, inquadra il codice di collegamento su un browser o su un altro dispositivo e lascia la sessione attiva. Da quel momento, finché il collegamento resta aperto, le conversazioni possono essere viste da lì.

Controllo dei dispositivi collegati: smartphone in primo piano e laptop sullo sfondo, per verificare sessioni attive e proteggere l’account.

Non sempre, però, una sessione sconosciuta significa che qualcuno abbia spiato le chat. Può trattarsi di un vecchio computer dell’ufficio, di un portatile usato in viaggio, di un browser rimasto aperto dopo una giornata di lavoro. Succede. Anche segnali come messaggi segnati come letti, conversazioni aperte senza ricordarlo o consumo anomalo della batteria non bastano, da soli, a provare un’intrusione. Possono dipendere da notifiche, sincronizzazioni o altri problemi del telefono. Per questo il controllo dei dispositivi collegati resta il primo passo concreto, prima di arrivare a conclusioni affrettate.

Accesso non riconosciuto su WhatsApp: cosa fare subito

Se nella lista compare un accesso che non si riconosce, la prima cosa da fare è chiudere quella sessione. Dentro Dispositivi collegati basta selezionare il computer, il browser o il dispositivo sospetto e scegliere l’opzione per disconnetterlo. Pochi secondi, e il collegamento viene interrotto. Se i dubbi riguardano più voci, meglio guardarle una per una, controllando data e ultima attività, prima di rimuoverle tutte.

Dopo la disconnessione conviene dare un’occhiata alle impostazioni dell’account e cambiare qualche abitudine. Il telefono non dovrebbe restare sbloccato su una scrivania, in auto o sul tavolino di un bar, nemmeno per poco. I codici ricevuti via SMS o le notifiche di registrazione non vanno condivisi con nessuno, neppure con contatti conosciuti che li chiedono “per errore”. Meta, la società proprietaria di WhatsApp, ricorda nelle sue pagine di assistenza che l’account è legato al numero di telefono e che proteggere i codici di verifica è essenziale per evitare usi impropri.

Verifica in due passaggi, blocco schermo e chat protette: le difese da attivare

Dopo il controllo dei dispositivi, la protezione più importante è la verifica in due passaggi. Si attiva da Impostazioni, poi Account, quindi Verifica in due passaggi. A quel punto si crea un PIN di sei cifre, che verrà richiesto in alcune procedure di registrazione del numero su WhatsApp. L’app permette anche di aggiungere un indirizzo email per recuperare il codice: una scelta consigliata, per evitare di restare fuori dal proprio account.

A questa misura vanno affiancati un blocco schermo solido — impronta, riconoscimento facciale o un codice non banale — e, quando serve, il blocco delle chat per proteggere le conversazioni più riservate con un controllo in più. Contano anche gli aggiornamenti: usare l’ultima versione di WhatsApp riduce l’esposizione a falle già corrette, mentre le app non ufficiali che promettono funzioni extra possono mettere a rischio dati e credenziali. Controllare periodicamente i dispositivi collegati, magari una volta al mese, non garantisce che nessuno abbia mai avuto accesso all’account. Però permette di individuare sessioni sospette, chiuderle e rimettere ordine prima che il problema continui.