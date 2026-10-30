Come impedire all'intelligenza artificiale di creare un profilo con i tuoi dati personali disponibili in rete

Ogni giorno lasciamo online piccoli indizi che sembrano innocui ma che, combinati con strumenti sempre più sofisticati, possono raccontare molto più di quanto immaginiamo.

Dai vecchi profili social alle fotografie dimenticate, informazioni pubblicate in momenti diversi possono rivelare dettagli che pensavamo difficili da collegare. Con la diffusione dell’intelligenza artificiale, il problema della privacy assume una dimensione nuova, soprattutto quando entrano in gioco dati personali accessibili a chiunque. Capire quali tracce digitali possono esporci è il primo passo per riconoscere i rischi.

Perché l’IA rende il doxing più rapido, economico e preciso

Il doxing non nasce con l’IA. Per anni si è fatto con ricerche manuali, motori di ricerca, archivi pubblici e tecniche di OSINT, cioè raccolta di informazioni da fonti aperte. La differenza, adesso, è la velocità. E la quantità di dati che si possono incrociare. I sistemi di IA generativa riescono ad analizzare testi, immagini e profili, trovando legami tra nomi utente, indirizzi email, commenti, fotografie e dati finiti in violazioni informatiche.

Secondo quanto riportato da Open Measures, già dall’ottobre 2025 alcuni utenti della piattaforma Soyjak.party discutevano di strumenti basati su IA per desanonimizzare altre persone, incrociando fonti pubbliche, leak e metadati.

In uno studio citato nel febbraio 2026, un sistema ha riconosciuto correttamente 226 utenti su 338 di Hacker News partendo da post resi anonimi: niente nomi, niente link social, ma dettagli sufficienti su lavoro, interessi e percorso personale. Il costo stimato? Tra 1 e 4 dollari per utente. Poco. Troppo poco.

Ripulire la propria impronta digitale: account vecchi, metadati e contenuti dimenticati

Sparire del tutto da internet è difficile, se non impossibile. Ridurre la propria impronta digitale, però, si può. Il primo passo è cercare su Google, Bing o altri motori il proprio nome, i vecchi nickname, il numero di telefono e gli indirizzi email usati negli anni.

“Molti non ricordano nemmeno dove si sono registrati”, ripetono spesso gli esperti di sicurezza informatica. Ed è proprio lì il problema: un profilo aperto nel 2014, una foto caricata con la posizione attiva, un commento lasciato sotto un blog possono diventare indizi utili.

Meglio rendere privati i profili che non devono essere pubblici, eliminare post e commenti ormai superati, chiudere gli account abbandonati e controllare i metadati di foto e video, che possono rivelare data, posizione o modello del dispositivo. Anche una foto apparentemente innocua, magari scattata davanti a casa o sul posto di lavoro, può dire più di quanto sembri.

Email separate, password uniche e diritto all’oblio: le difese per spezzare i collegamenti

Usare la stessa email per banca, social network, acquisti online, forum e servizi pubblici rende più facile collegare attività diverse alla stessa persona. Una precauzione semplice è separare le identità digitali: un indirizzo per servizi finanziari e amministrativi, uno per le piattaforme pubbliche, un altro per iscrizioni occasionali o situazioni in cui si vuole restare più esposti il meno possibile.

Ci sono anche servizi di mascheramento email, che creano indirizzi intermedi e girano i messaggi alla casella reale. Ma la protezione perde efficacia se si usano sempre lo stesso nickname, la stessa foto profilo o le stesse informazioni biografiche.

Servono poi password uniche per ogni account e autenticazione a due fattori, meglio con app dedicate o codici monouso. Kaspersky consiglia anche di controllare eventuali fughe di dati, così da cambiare subito le credenziali finite online. In alcuni Paesi, compresa l’Unione europea, si può chiedere ai motori di ricerca la rimozione di risultati tramite il diritto all’oblio: non cancella la pagina originale, ma può renderla meno visibile nelle ricerche associate al proprio nome.