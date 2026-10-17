"Come individuare un dispositivo di clonazione delle carte di credito prima che possa rubare i tuoi dati "

Un semplice controllo prima di usare il bancomat o pagare al distributore può aiutare a riconoscere dispositivi nascosti che copiano i dati della carta.

Gli skimmer possono essere difficili da vedere, ma alcuni segnali meritano attenzione quando si utilizza un lettore di carte. Tra bancomat e pompe di benzina, conoscere le verifiche più immediate può ridurre il rischio di frodi. E sapere come reagire a un sospetto è altrettanto importante.

I segnali da controllare su pompe di benzina e bancomat: sigilli, disallineamenti e lettori instabili

Il primo controllo è semplice: guardare il sigillo di sicurezza, soprattutto sulle pompe di benzina. I pannelli dei terminali sono spesso protetti da adesivi antimanomissione. Se il sigillo è strappato, sollevato o mostra scritte come “void” o “nullo”, meglio fermarsi e non inserire la carta.

Conta anche l’aspetto del lettore. Uno skimmer viene spesso montato sopra il dispositivo originale e può lasciare bordi strani, fessure insolite o una cornice leggermente fuori asse. “Se qualcosa sembra fuori posto, conviene cambiare terminale”, spiegano gli esperti di sicurezza citati da Keeper.

Prima di pagare, può essere utile muovere con delicatezza il lettore: un lettore di carte instabile, che traballa o sembra aggiunto dopo, può essere un segnale di manomissione. Non bisogna forzare nulla. Basta un controllo rapido, fatto con un po’ di attenzione.

Dentro il lettore: inserti sospetti, differenze tra terminali e controlli rapidi prima dell’uso

Prima di inserire bancomat o carta di credito, vale la pena dare un’occhiata dentro il lettore di carte. In alcuni casi i criminali infilano nella fessura piccoli componenti, circuiti sottili o pezzi di plastica capaci di leggere i dati della banda magnetica o del chip. Se si nota un inserto sospetto, la regola è netta: non usare quel terminale e avvisare subito il gestore dell’area di servizio o la banca.

Nei distributori con più pompe, aiuta anche confrontare i lettori tra loro. Se uno appare diverso dagli altri, più sporgente, più lucido, con colori non uniformi o tasti montati male, meglio scegliere un altro punto di pagamento.

Quando possibile, conviene usare sistemi contactless, Apple Pay o Google Pay, che non comunicano direttamente il numero della carta all’esercente. Anche pagare con carta di credito, invece che con carta di debito, può offrire più tutele in caso di addebiti fraudolenti, secondo le prassi più comuni degli istituti bancari.

Dopo lo skimming: blocco della carta, denuncia e misure per proteggere credito e identità

Se si teme di essere stati vittima di skimming, la prima cosa da fare è chiamare la banca usando il numero ufficiale sul retro della carta o nell’app dell’istituto. Bisogna chiedere il blocco immediato della carta e l’emissione di una nuova. Meglio muoversi subito, anche alle 22 davanti a un bancomat chiuso: ogni minuto può fare la differenza.

Poi va presentata denuncia alla polizia o ai carabinieri, indicando luogo, indirizzo, orario approssimativo e terminale usato. Sono dettagli che possono aiutare le indagini e proteggere altri clienti. Per limitare i danni, è consigliabile attivare le notifiche sulle transazioni, controllare spesso l’estratto conto e usare password forti e diverse per home banking e app finanziarie.

Nei Paesi dove è previsto, come gli Stati Uniti, Keeper consiglia anche il congelamento del rapporto di credito presso agenzie come Experian, TransUnion ed Equifax, così da rendere più difficile l’apertura di nuove linee di credito a nome della vittima. In Italia, il controllo costante dei movimenti resta la difesa più immediata. Semplice, ma spesso decisiva.