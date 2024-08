Come l'Apple Pencil ma a SOLI 7 EURO: offerta FLASH sulla Penna per iPad

Per ottimizzare l’uso del tuo iPad, abbiamo per te l’equivalente dell’Apple Pencil ma ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta della Penna per iPad BQSS, oggi disponibile su Amazon a soli 7 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora per pochissime ore e gli articoli stanno andando a ruba!

Penna per iPad BQSS: funzionalità e modalità di utilizzo

La Penna per iPad BQSS è un ottimo gadget per ottimizzare l’utilizzo del tuo tablet Apple spendendo davvero una cifra irrisoria.

È compatibile con tutta la serie di modelli iPad 2018-2024, qundi nello specifico è ideale per iPad Air 11” M2, per iPad Pro 13” M4, per iPad 10/9/8/7/6, per iPad Air 3/4/5, per iPad Pro 11″ 1/2/3/4, per iPad Pro 12,9″ 3/4/5/6, per iPad Mini 5/6.

Si caratterizza per una potente batteria ricaricabile integrata da 130 mAh che, dopo la semplice ricarica tramite porta USB-C, garantisce un’autonomia di almeno 10 ore arrivando a 90 giorni in modalità standby. Tra l’altro lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività offre un risparmio energetico efficiente e una durata nel tempo maggiore.

Inoltre è dotata di un chip intelligente aggiornato che offre una precisione pixel-perfetta: non ci sarà mai nessun ritardo, offset o breakpoint, ed il segnale sarà più accurato con un tocco più confortevole. Questo vuol dire che potrai realizzare perfettamente i dettagli del disegno proprio come se stessi utilizzando una vera matita.

