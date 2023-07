Come mettere al sicuro il PC: 3 motivi per scegliere McAfee

Per mettere al sicuro il proprio PC quando si utilizza Internet è necessario poter contare su di una protezione multi-livello in grado di bloccare il software dannoso, rendere privata la connessione e garantire una protezione per le password e le credenziali di pagamento. Per poter contare su tutte queste difese è possibile affidarsi a McAfee Total Protection, un bundle che unisce più sistemi di sicurezza per mettere al sicuro i PC e i dati dell’utente.

McAfee Total Protection costa 44,95 euro per un anno per proteggere 5 dispositivi mentre la protezione estesa a 10 dispositivi costa 49,95 euro. In entrambi i casi si tratta di uno sconto netto rispetto al prezzo standard (rispettivamente 89,90 e 99,90 euro). Per accedere all’offerta è possibile raggiungere il sito ufficiale di McAfee tramite il link qui di sotto.

PC al sicuro con McAfee: è una protezione 3 in 1

Ci sono, quindi, 3 motivi validi per scegliere McAfee Total Protection. Il bundle di servizi di sicurezza dell’azienda include:

l’ antivirus premium con sistema di rilevamento e blocco in tempo reale di tutto il software malevolo (virus, malware, ransomware etc.)

con sistema di rilevamento e blocco in tempo reale di tutto il software malevolo (virus, malware, ransomware etc.) la VPN da attivare in qualsiasi momento per poter rendere anonimo il traffico dati, eliminando qualsiasi forma di tracciamento e aggirando eventuali blocchi all’accesso ad un sito web

da attivare in qualsiasi momento per poter rendere anonimo il traffico dati, eliminando qualsiasi forma di tracciamento e aggirando eventuali blocchi all’accesso ad un sito web il password manager per proteggere i propri dati e averli sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi

Da notare che per proteggere i propri dati c’è anche il tool per l’archiviazione crittografata che applica ai file da proteggere la crittografia AES a 256 bit.

Con McAfee Total Protection è possibile, quindi, accedere ad una protezione 3 in 1 con un costo di 44,95 euro per 5 dispositivi oppure di 49,95 euro per 10 dispositivi (i software di McAfee sono disponibili su PC Windows, macOS e su dispositivi mobili con sistema operativo Android ed iOS). Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.