Come Nuovo, il programma eBay dedicato all’usato e al ricondizionato garantito

eBay sta dedicando molto spazio a una serie di importanti iniziative legate al mondo dell’usato. Proprio oggi, a completamento di un percorso ben ponderato e strutturato, ha deciso di promuovere il progetto Come Nuovo, il cui obiettivo è quello di ridare linfa (e mercato) a prodotti nuovi con lievi difetti, oppure usati, ricondizionati e rigenerati. Il programma, disponibile a questo indirizzo, è suddiviso in tre categorie, ovverosia Programma Ricondizionato (di cui abbiamo parlato dettagliatamente a parte qui), Ricambi auto e moto usati e rigenerati e Imperfetti.

Programma Ricondizionato

Come riporta eBay, il Il ricondizionato è una soluzione che ti offre risparmio senza rinunciare alla qualità e alla garanzia di avere un prodotto perfettamente funzionante. Sulle pagine di eBay trovi un’ampia selezione di prodotti ricondizionati a ottimi prezzi. Ogni prodotto è revisionato dal produttore o da venditori verificati. Con il programma Ricondizionato puoi trovare i prodotti che ami, in varie condizioni e a ottimi prezzi.

Ricambi auto e moto usati e rigenerati

Per chi è alla ricerca di pezzi da ricambio per la propria auto, questa parte del programma riserva prodotti usati o rigenerati a prezzi decisamente vantaggiosi. In questo modo mantenere sempre attiva e funzionale la propria automobile o la propria moto non è più un problema, in quanto non costringe a un “bagno di sangue” l’utente bisognoso di rinnovare o sostituire un pezzo.

Imperfects: piccoli difetti, grandi occasioni

Dulcis in fundo, la terza categoria del progetto Cose Nuove di eBay è dedicato a tutti quei prodotti perfettamente funzionanti o buoni, che però presentano qualche imperfezione. Parliamo di capi di abbigliamento a cui magari manca qualcosina o che hanno delle cuciture storte, orologi con un graffietto in vitro, smartphone con la scocca un po’ ammaccata di fabbrica, e così via. Insomma, prodotti di varia natura con piccole imperfezioni, motivo per il quale vengono venduti scontati fino al 60%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.